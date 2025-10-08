Când revine Cristi Săpunaru în fotbal? Fostul căpitan al Rapidului a făcut anunțul: „Planul este să facem un club puternic”

Cristi Săpunaru și-a agățat ghetele în cui și este gata de noul pas în carieră. Fostul căpitan legendar al clubului din Giulești nu ar refuza o viitoare propunere de revenire în fotbal, indiferent că ar îndeplini rolul de antrenor sau director sportiv.

Ce face, în prezent, Cristi Săpunaru

Deși în plan era ca după retragerea de la Rapid să devină noul director sportiv al clubului, scandalul de la finalul sezonului, în care numele său a fost târât, a făcut ca orice legătură profesională cu clubul din Giulești să se încheie.

În acest moment, Săpunaru își face cursurile de director sportiv, în paralel cu școala de antrenori, și este nerăbdător să reintre într-un proiect. Singurul lucru cert este că oriunde ar merge, dorința sa cea mai mare este să transforme clubul respectiv în unul puternic. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, însă cele două părți nu au ajuns la o concluzie.

„Acum sunt la cursurile de director sportiv, mai am două module. Sper să termin cu brio și după să mă axez și pe școala de antrenori să închei și cu licența PRO. Apoi, vom vedea ce se întâmplă mai departe. Au fost niște discuții cu cei de la Tunari, dar nu s-au materializat în cele din urmă.

(n.r. dacă vrea să revină în fotbal din iarnă) Da, de ce nu? Și pe partea de antrenorat, și pe cea de director sportiv. Depinde de ceea ce vrea clubul, dacă pot ajuta. Până la urmă planul este să facem un club puternic, oriunde m-aș duce”, a spus Cristi Săpunaru, conform

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Cristi Săpunaru și Rapid

În timpul play-off-ului din sezonul trecut, Cristi Săpunaru a fost acuzat că ar fi adus mai multe doze de bere pe care le-a băut cu fotbaliștii Rapidului în vestiar. Ca dovadă, pe internet a apărut o poză cu gunoaiele lăsate în vestiar, însă fostul căpitan de la Rapid susține că i-a fost făcută o înscenare.

Pe lângă acest lucru, Cristi Săpunaru nu se află în cele mai bune relații cu mai mulți oameni de la Rapid, printre care Victor Angelescu, acționarul minoritar și totodată președintele clubului, dar și

De ce nu mai are voie Rapid să se folosească de numele său

Deși este clubul pe care îl iubește din tot sufletul său și care i-a oferit atât de multe în viață, dar pentru care, la rândul său, și-a pus sufletul pe tavă, Cristi Săpunaru a notificat conducerea giuleșteană că nu mai dorește ca Rapid să se folosească de numele său.

Astfel, clubul de sub Podul Grant nu mai are voie să vândă tricouri, căni sau alte accesorii inscripționate cu numele legendarului Cristi Săpunaru, unul dintre cei mai iubiți, dacă nu chiar cel mai iubit jucător ce a jucat vreodată pentru formația din Giulești.

Carieră Săpunaru

Ca fotbalist, Cristi Săpunaru a avut o carieră de invidiat. El a devenit legendă pentru o echipă de club din România, a jucat în campionate puternice, în frunte cu cel spaniol, a făcut performanță alături de Porto și a jucat pentru echipa națională a României.

Alături de echipe de pe Estadio do Dragao, stoperul român a câștigat trei titluri de campion, două Cupe și două Supercupe ale Portugaliei. Pe plan european, Săpunaru a obținut, alături de lusitani, trofeul UEFA Europa League în sezonul 2010/2011.

Cea mai lungă perioadă și-a petrecut-o în culorile alb-vișinii, jucând nu mai puțin de 212 meciuri pentru Rapid. El a marcat de 16 ori pentru clubul din Giulești și a oferit 4 pase decisive. De-a lungul carierei, pe lângă Rapid și Porto, el a activat la echipe precum Astra Giurgiu, FC Național, Pandurii Târgu Jiu, Kayserispor, Real Zaragoza sau Elche.