Când revine David Miculescu la FCSB. Unul dintre preferații lui Gigi Becali mai are de așteptat: „A fost la control”

ADVERTISEMENT

David Miculescu a fost unul dintre jucătorii importanți de la FCSB în ultimele sezoane. El absentează însă de la finalul stagiunii precedente și este așteptat înapoi pe teren. Totuși, înainte să joace din nou, jucătorul a ales să părăsească țara. Unde a mers, de fapt.

Unde a plecat David Miculescu, atacantul FCSB-ului. Când revine pe teren

David Miculescu a bifat ultima sa apariție pentru FCSB în , câștigată de bucureșteni cu 4-3. El a ieșit la pauza meciului, ratând finala cu Dinamo și apoi tot startul noului sezon. Deși se preconiza că va reveni, cel mai târziu, în etapa a doua cu Csikszereda, echipă pe care FCSB a învins-o cu 2-0, acest lucru nu s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT

Marius Baciu a oferit noi detalii despre elevul său la conferința de presă premergătoare partidei cu Sepsi. Tehnicianul a precizat că, în cel mai bun caz, David Miculescu va începe antrenamentele cu echipa săptămâna viitoare, el fiind plecat câteva zile în Anglia. „Miculescu a fost la un control în Anglia, a revenit și mai trebuie să stea puțin, cred că într-o săptămână va intra cu noi”, a declarat antrenorul „roș-albaștrilor”.

Echipa de start a celor de la FCSB cu Sepsi

pentru duelul cu Sepsi. Echipa de start a FCSB pentru meciul cu Sepsi: M. Popa – Crețu, Duarte, Batubinsika, Pădurariu – Joao Paulo, Gnahoré, Tănase – Boutoutaou, Bîrligea, Cisotti.

ADVERTISEMENT

Ce spunea Mihai Stoica despre starea lui David Miculescu

Problemele lui David Miculescu sunt însă mult mai vechi, el fiind chinuit de o condiție precară de mai multe luni de zile. „Îl ține o pubalgie de 4-5 luni”, în luna mai. La începutul lunii iulie, MM oferea detalii despre cum se simte jucătorul în urma intervenției chirurgicale avute. „Scapi greu de pubalgie, operația a decurs foarte bine, se simte bine, dar încă la schimbările direcției mai are niște probleme, de aia nu trebuie forțat”, spunea oficialul FCSB-ului la