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Când revine David Miculescu la FCSB. Unul dintre preferații lui Gigi Becali mai are de așteptat: „A fost la control”

David Miculescu a ratat startul noului sezon la FCSB după accidentarea suferită la finele stagiunii precedente. Când revine jucătorul lăudat de Gigi Becali
Mihai Dragomir
10.08.2026 | 19:46
Cand revine David Miculescu la FCSB Unul dintre preferatii lui Gigi Becali mai are de asteptat A fost la control
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Când se produce revenirea lui David Miculescu la FCSB. Foto: Sport Pictures.
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David Miculescu a fost unul dintre jucătorii importanți de la FCSB în ultimele sezoane. El absentează însă de la finalul stagiunii precedente și este așteptat înapoi pe teren. Totuși, înainte să joace din nou, jucătorul a ales să părăsească țara. Unde a mers, de fapt.

Unde a plecat David Miculescu, atacantul FCSB-ului. Când revine pe teren

David Miculescu a bifat ultima sa apariție pentru FCSB în prima repriză a semifinalei barajului de Conference League cu FC Botoșani, câștigată de bucureșteni cu 4-3. El a ieșit la pauza meciului, ratând finala cu Dinamo și apoi tot startul noului sezon. Deși se preconiza că va reveni, cel mai târziu, în etapa a doua cu Csikszereda, echipă pe care FCSB a învins-o cu 2-0, acest lucru nu s-a întâmplat.

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Marius Baciu a oferit noi detalii despre elevul său la conferința de presă premergătoare partidei cu Sepsi. Tehnicianul a precizat că, în cel mai bun caz, David Miculescu va începe antrenamentele cu echipa săptămâna viitoare, el fiind plecat câteva zile în Anglia. „Miculescu a fost la un control în Anglia, a revenit și mai trebuie să stea puțin, cred că într-o săptămână va intra cu noi”, a declarat antrenorul „roș-albaștrilor”.

Echipa de start a celor de la FCSB cu Sepsi

FANATIK a aflat primul „11” pregătit de Marius Baciu pentru duelul cu Sepsi. Echipa de start a FCSB pentru meciul cu Sepsi: M. Popa – Crețu, Duarte, Batubinsika, Pădurariu – Joao Paulo, Gnahoré, Tănase – Boutoutaou, Bîrligea, Cisotti.

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Ce spunea Mihai Stoica despre starea lui David Miculescu

Problemele lui David Miculescu sunt însă mult mai vechi, el fiind chinuit de o condiție precară de mai multe luni de zile. „Îl ține o pubalgie de 4-5 luni”, anunța Mihai Stoica în exclusivitate pentru FANATIK în luna mai. La începutul lunii iulie, MM oferea detalii despre cum se simte jucătorul în urma intervenției chirurgicale avute. „Scapi greu de pubalgie, operația a decurs foarte bine, se simte bine, dar încă la schimbările direcției mai are niște probleme, de aia nu trebuie forțat”, spunea oficialul FCSB-ului la TV Prima Sport.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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