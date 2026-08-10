Când revine David Miculescu la FCSB. Unul dintre preferații lui Gigi Becali mai are de așteptat: „A fost la control”

David Miculescu a fost unul dintre jucătorii importanți de la FCSB în ultimele sezoane. El absentează însă de la finalul stagiunii precedente și este așteptat înapoi pe teren. Totuși, înainte să joace din nou, jucătorul a ales să părăsească țara. Unde a mers, de fapt.
David Miculescu a bifat ultima sa apariție pentru FCSB în prima repriză a semifinalei barajului de Conference League cu FC Botoșani, câștigată de bucureșteni cu 4-3. El a ieșit la pauza meciului, ratând finala cu Dinamo și apoi tot startul noului sezon. Deși se preconiza că va reveni, cel mai târziu, în etapa a doua cu Csikszereda, echipă pe care FCSB a învins-o cu 2-0, acest lucru nu s-a întâmplat.
Marius Baciu a oferit noi detalii despre elevul său la conferința de presă premergătoare partidei cu Sepsi. Tehnicianul a precizat că, în cel mai bun caz, David Miculescu va începe antrenamentele cu echipa săptămâna viitoare, el fiind plecat câteva zile în Anglia. „Miculescu a fost la un control în Anglia, a revenit și mai trebuie să stea puțin, cred că într-o săptămână va intra cu noi”, a declarat antrenorul „roș-albaștrilor”.
FANATIK a aflat primul „11” pregătit de Marius Baciu pentru duelul cu Sepsi. Echipa de start a FCSB pentru meciul cu Sepsi: M. Popa – Crețu, Duarte, Batubinsika, Pădurariu – Joao Paulo, Gnahoré, Tănase – Boutoutaou, Bîrligea, Cisotti.
Problemele lui David Miculescu sunt însă mult mai vechi, el fiind chinuit de o condiție precară de mai multe luni de zile. „Îl ține o pubalgie de 4-5 luni”, anunța Mihai Stoica în exclusivitate pentru FANATIK în luna mai. La începutul lunii iulie, MM oferea detalii despre cum se simte jucătorul în urma intervenției chirurgicale avute. „Scapi greu de pubalgie, operația a decurs foarte bine, se simte bine, dar încă la schimbările direcției mai are niște probleme, de aia nu trebuie forțat”, spunea oficialul FCSB-ului la TV Prima Sport.