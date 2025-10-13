Când revine, de fapt, Dan Petrescu în antrenorat?! La două luni de la despărțirea de CFR Cluj, tehnicianul a făcut anunțul: „M-a sunat o echipă de top”

Dan Petrescu (57 e ani) nu are de gând să revină prea curând în antrenorat. „Bursucul” e în continuare pe bară după ce și-a dat demisia de la CFR Cluj în luna august. Antrenorul a fost

ADVERTISEMENT

Ce oferte a refuzat Dan Petrescu

Dan Petrescu e liber de contract din august 2025, după turul cu Hacken, pierdut de CFR Cluj cu scorul de 2-7, rezultat care a compromis șansele ardelenilor la calificarea într-o cupă europeană. Cu toate acestea, „Bursucul” nu duce lipsă de oferte. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că

„Am refuzat până acum cinci propuneri, din Bulgaria, Polonia, Egipt, Arabia Saudită, Emirate, Rusia, cu hârtiile pe masă. Chiar ieri m-a sunat și o echipă de top din Kazahstan.

ADVERTISEMENT

I-am refuzat de la bun început pe toți. Nici dacă-mi dau zece milioane de euro, nu plec nicăieri, deocamdată. Vom vedea la vară! Am nevoie de o pauză. Și mental, și medical!

Vreau doar să mă odihnesc și, dacă va veni momentul oportun mai târziu, mă voi gândi și la o echipă”, a declarat Dan Petrescu, potrivit

ADVERTISEMENT

21 august 2025 a fost data la care Dan Petrescu a reziliat contractul cu CFR Cluj

Probleme de sănătate pentru fostul antrenor al lui CFR Cluj

Ratarea calificării în grupele Conference League nu a fost singurul motiv pentru care Dan Petrescu a plecat de la formația din Gruia. „Bursucul” se confruntă de ceva timp și cu , în exclusivitate la „Profețiile lui Don Mitică”.

ADVERTISEMENT

„(n.r – Cum arată programul tău zilnic?) Nu e nimic special. Mie îmi place să muncesc, dar acum am nevoie să fac anumite tratamente, lucrez la sală, mă plimb prin parc în fiecare zi. O să vină și fetele pe la mine. Sunt în Cluj, unde am și foarte mulți prieteni. Fac ce n-am făcut toată viața: mă odihnesc puțin!

(n.r. – Cum stai cu sănătatea, fiindcă lumea își pune multe întrebări?) Nu vreau să intru în detalii, dar sunt OK, mulțumesc pentru întrebare!”, a adăugat antrenorul în vârstă de 57 de ani.

ADVERTISEMENT

Unde a antrenat până acum Dan Petrescu

Dan Petrescu este unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria campionatului României. „Bursucul” a fost desemnat „antrenorul anului” de cinci ori, în 2008, 2009, 2011, 2019 și 2022. Are în CV nu mai puțin de 8 trofee, dintre care 6 sunt titluri de campion.

De-a lungul carierei, fostul fundaș dreapta a antrenat la Sportul Studențesc, Rapid, Wisla Cracovia, Unirea Urziceni, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi, ASA Tg. Mureș, Jiangsu Suning, Al-Nasr, CFR Cluj, Guizhou Hengfeng, Kayserispor și Jeonbuk Hyundai Motors.