Când revine, de fapt, Dan Petrescu în antrenorat?! La două luni de la despărțirea de CFR Cluj, tehnicianul a făcut anunțul: „M-a sunat o echipă de top”

Dan Petrescu (57 e ani) nu are de gând să revină prea curând în antrenorat. „Bursucul” e în continuare pe bară după ce și-a dat demisia de la CFR Cluj în luna august. Antrenorul a fost înlocuit cu Andrea Mandorlini după umilința suferită la Hacken.
Dan Petrescu e liber de contract din august 2025, după turul cu Hacken, pierdut de CFR Cluj cu scorul de 2-7, rezultat care a compromis șansele ardelenilor la calificarea într-o cupă europeană. Cu toate acestea, „Bursucul” nu duce lipsă de oferte. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Petrescu a fost dorit în Bulgaria la ȚSKA Sofia.
„Am refuzat până acum cinci propuneri, din Bulgaria, Polonia, Egipt, Arabia Saudită, Emirate, Rusia, cu hârtiile pe masă. Chiar ieri m-a sunat și o echipă de top din Kazahstan.
I-am refuzat de la bun început pe toți. Nici dacă-mi dau zece milioane de euro, nu plec nicăieri, deocamdată. Vom vedea la vară! Am nevoie de o pauză. Și mental, și medical!
Vreau doar să mă odihnesc și, dacă va veni momentul oportun mai târziu, mă voi gândi și la o echipă”, a declarat Dan Petrescu, potrivit gsp.ro.
Ratarea calificării în grupele Conference League nu a fost singurul motiv pentru care Dan Petrescu a plecat de la formația din Gruia. „Bursucul” se confruntă de ceva timp și cu serioase probleme de sănătate, lucru confirmat inclusiv de Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Don Mitică”.
„(n.r – Cum arată programul tău zilnic?) Nu e nimic special. Mie îmi place să muncesc, dar acum am nevoie să fac anumite tratamente, lucrez la sală, mă plimb prin parc în fiecare zi. O să vină și fetele pe la mine. Sunt în Cluj, unde am și foarte mulți prieteni. Fac ce n-am făcut toată viața: mă odihnesc puțin!
(n.r. – Cum stai cu sănătatea, fiindcă lumea își pune multe întrebări?) Nu vreau să intru în detalii, dar sunt OK, mulțumesc pentru întrebare!”, a adăugat antrenorul în vârstă de 57 de ani.
Dan Petrescu este unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria campionatului României. „Bursucul” a fost desemnat „antrenorul anului” de cinci ori, în 2008, 2009, 2011, 2019 și 2022. Are în CV nu mai puțin de 8 trofee, dintre care 6 sunt titluri de campion.
De-a lungul carierei, fostul fundaș dreapta a antrenat la Sportul Studențesc, Rapid, Wisla Cracovia, Unirea Urziceni, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi, ASA Tg. Mureș, Jiangsu Suning, Al-Nasr, CFR Cluj, Guizhou Hengfeng, Kayserispor și Jeonbuk Hyundai Motors.