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Când revine, de fapt, Dan Petrescu în fotbal! Ce super vedetă din Premier League îl ajută pe Super Dan la o clinică de lux

Dan Petrescu, așteptat să revină în fotbal. FANATIK a aflat toate detaliile despre starea actuală a antrenorului român, dar mai ales despre momentul în care va reveni în sportul pe care îl iubește.
Mihai Dragomir
09.07.2026 | 13:30
Cand revine de fapt Dan Petrescu in fotbal Ce super vedeta din Premier League il ajuta pe Super Dan la o clinica de lux
EXCLUSIV FANATIK
Când se întoarce Dan Petrescu în antrenorat. Foto: Sport Pictures.
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Dan Petrescu (58 de ani) s-a confruntat în ultimul an cu probleme grave de sănătate, pe care le-a ţinut cât mai departe de opinia publică. Multiplul câștigător al campionatului în România a făcut un pas în spate, renunțând la cariera de antrenor pentru o perioadă. FANATIK a aflat noi detalii despre starea sa, dar mai ales despre momentul revenirii sale.

Ce se întâmplă în prezent cu Dan Petrescu

Dan Petrescu, cel care s-a fotografiat recent alături de Gabriel Cojocaru, antrenorul și președintele Clubul Sportiv Barracuda Câmpina, la Bazinul Didactic de Înot de la Cornu, este în continuare în centrul atenției. Deşi starea sănătăţii sale este delicată, fiind vizibil slăbit faţă de momentul în care era încă activ în antrenorat, Super Dan este optimist şi speră că va reveni în activitate.

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FANATIK a aflat că fostul internațional român își continua în prezent tratamentul. El a plecat o săptămână la Bologna, la o clinica care i-a fost recomandată de marele Roberto De Zerbi, fostul jucător de la CFR Cluj și actualul antrenor de la Tottenham, care l-a lăsat pe Radu Drăgușin să plece în această vară la Fiorentina.

Când revine Dan Petrescu în fotbal

Toată lumea se întreabă însă când va reveni Dan Petrescu în antrenorat. FANATIK a aflat că verdictul specialiștilor a fost unul dur. Doctorii i-au dat interzis, „bursucul” neavând voie sub nicio formă să aibă contact cu fotbalul până cel puţin în vara anului viitor şi asta numai în funcţie de cum va decurge tratamentul şi cum va răspunde corpul la el.

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Practic, cel puţin încă un an de zile, Super Dan nu are voie în antrenorat. Stresul pe care l-ar avea dacă ar reveni în fotbal nu l-ar ajuta în procesul de recuperare. Nici el nu își dorește acum să revină, fiind concentrat să se pună cât mai repede pe picioare din punct de vedere al sănătății.

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Mihai Stoica, optimist în privința lui Dan Petrescu

Unul dintre oamenii care au păstrat legătura cu Dan Petrescu, mai ales de când antrenorul român se confruntă cu probleme de sănătate, este Mihai Stoica. Președintele FCSB-ului este optimist în privința fostului său colaborator de la Unirea Urziceni. „Dan Petrescu se joacă cu bolile, cum s-a jucat și Mircea Sandu. Oamenii puternici înving. Mircea Sandu a râs de boala aia al cărui nume nici nu trebuie pronunțat. A râs”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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