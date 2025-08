Când revine Denis Alibec pe teren la FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali: „Am primit o veste bună astăzi”

Gigi Becali a transmis că a primit o veste bună în cursul zilei de miercuri în ceea ce privește situația lui Denis Alibec, atacantul de la FCSB care s-a accidentat recent, din nou.

Gigi Becali, anunț despre revenirea lui Denis Alibec: „Veste bună, nu are nimic, se antrenează și în două săptămâni poate juca”

Patronul campioanei României a anunțat că fostul fotbalist de la Farul Constanța, revenit în această vară la echipa roș-albastră, nu are în cele din urmă o problemă atât de gravă pe cât se preconizase inițial,

În plus, omul de afaceri a mai spus și că internaționalul român se antrenează deja alături de coechipierii săi și este de așteptat ca el să devină disponibil și pentru meciuri în aproximativ două săptămâni.

De asemenea, cu aceeași ocazie, Becali a explicat și că are în continuare încredere în capacitatea lui Denis Alibec de a-și aduce aportul pentru rezultate bune obținute de FCSB.

„Am primit o veste bună astăzi, Alibec nu are nimic, doar se antrenează și în două săptămâni poate juca. Eu mi-am păstrat încrederea în Alibec, pentru că el încă nu a jucat. El nu poate dintr-odată.

După ce a venit de la Farul, și a făcut ce a făcut acolo, le-a câștigat meciurile, și deodată să nu mai fie, nu are cum să cadă dintr-un foc. El e cu bun simț, ambițios, îi e jenă să nu facă treabă. Eu cred că mai poate”, la

Ce spusese Elias Charalambous despre problema atacantului său

Anterior, cu ocazia conferinței de presă susținute în perspectiva meciului tur cu Drita din preliminariile Europa League, Elias Charalambous spusese că la acel moment nu era încă foarte clar dacă Alibec are sau nu nevoie de operație pentru rezolvarea problemei respective.

„Un meci dificil, pentru că am analizat Drida. Este o echipă foarte organizată, am spus și înainte, foarte disciplinată. Și va fi un meci greu. Nu îl avem pe Denis Alibec, nu este disponibil. Și Risto, de asemenea, care are o problemă și nu poate juca mâine.

Nu e sigur încă (n.r. dacă Alibec se va opera) Este ceva ce discută cu medicul. Și vom aștepta decizia medicului dacă va face operație sau nu. Cred doar că va fi foarte curând din nou cu noi”, a declarat antrenorul principal de la FCSB.