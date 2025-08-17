Sport

Când revine Denis Alibec! Veşti de ultimă oră despre atacantul FCSB. Exclusiv

Denis Alibec, în continuare accidentat. Când ar putea reveni atacantul de la FCSB pe teren. Veștile nu sunt tocmai bune pentru campioana României.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
17.08.2025 | 10:03
Când revine Denis Alibec! Veşti de ultimă oră despre atacantul FCSB. Foto: SportPictures

Veste de ultimă oră despre situația lui Denis Alibec. După ce FANATIK a anunțat în exclusivitate, la începutul lunii august, că atacantul de la FCSB nu va fi convocat de Mircea Lucescu la națională, site-ul nostru a aflat când va reveni vârful pe teren după accidentarea suferită.

Denis Alibec, out până în septembrie! Ce meciuri ratează atacantul de la FCSB

Denis Alibec s-a confruntat cu probleme peste probleme de când a venit la FCSB. Atacantul, adus de la Farul Constanța în această vară, a intrat în doar trei meciuri. Vârful a acuzat probleme medicale și, în continuare, se recuperează.

Mircea Lucescu nu se va baza pe atacantul de la FCSB pentru meciurile cu Canada și Cipru de la începutul lunii septembrie. Selecționerul naționalei României va fi nevoit să aleagă un alt vârf, întrucât Alibec este în continuare în urmă cu pregătirea fizică.

FANATIK a aflat că Denis Alibec va reveni pe teren abia după pauza cauzată de meciurile internaționale. Astfel, atacantul celor de la FCSB va rata duelurile cu Rapid, FC Argeș și CFR Cluj din campionat, dar și dubla cu Aberdeen din Europa League.

Elias Charalambous are mari bătăi de cap

Atacantul ar putea juca însă în meciul pe care FCSB îl va disputa în etapa cu numărul 9 din Superliga, în fața nou-promovatei Csikszereda. Rămâne însă de văzut dacă se va pune la punct din punct de vedere fizic după accidentarea suferită.

„Bîrligea e un pic încărcat. Alibec mai are o săptămână și va reveni la antrenamente. Aia depinde (n.r. – când va juca Alibec)”, spunea Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, conform Prima Sport.

Elias Charalambous e pus într-o situație destul de complicată. Daniel Bîrligea va fi probabil menajat în meciul cu Rapid. Locul său ar putea fi luat de Florin Tănase, Denis Politic sau chiar de puștiul Alexandru Stoian, care a impresionat în minutele pe care le-a prins la FCSB.

  • 25.000 de euro lunar este salariul lui Alibec la FCSB
  • 3 apariții a bifat atacantul în acest sezon
