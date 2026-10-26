Imagini tari cu Denis Drăguș, vedeta FCSB, în sala de forță: „Animalul”. Exclusiv Video

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Denis Drăguș (27 de ani) nu a mai prins vreun minut în tricoul celor de la FCSB de mai bine de o lună. Vedeta din lotul lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) trage tare în această perioadă pentru a se pune 100% din punct de vedere fizic și a reveni în SuperLiga. Mihai Stoica (61 de ani) a venit cu o veste uriașă pentru fani în acest sens și a anunțat meciul în care Drăguș ar putea să apară în echipa lui Reghe.

Imagini spectaculoase din sala de forță cu vedeta FCSB, Denis Drăguș: „Vrea să rupă bicicleta!”

FCSB duce o lipsă acută de atacanți. Arnold Garita (31 de ani) este o umbră a vârfului care impresiona în urmă cu câteva sezoane la FC Argeș, astfel că toată lumea își îndreaptă atenția către cel mai important fotbalist din lotul lui Reghecampf pe această poziție. E vorba de Denis Drăguș. Accidentat la Craiova, jucătorul de națională depune mari eforturi în această perioadă pentru a fi 100% fizic.

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În emisiunea „MM la FANATIK”, o filmare cu atacantul, făcută chiar duminică, 25 octombrie, la o zi după derby-ul cu Rapid. Drăguș apare în sala de forță pe o bicicletă specială, extrem de concentrat și de implicat în exercițiu. „Furia” jucătorului de la FCSB l-a făcut pe moderatorul Horia Ivanovici să exclame: „Ce e așa de rău? Vrea să rupă bicicleta!”

„Acesta este un scurt video de astăzi, adică de duminică, 25 octombrie. Denis Drăguș a schimbat secția. Bicicleta pe care îl vedem este o achiziție nouă. Alții nu pot să facă așa ceva, abia pot mișca alea. E ceva foarte greu. Doar să te așezi e simplu. I-am zis lui Ovidiu Kurti (Fizioterapeut la FCSB) ‘Poate ceva?’, iar el mi-a dat un singur cuvânt? ‘Animal!’”, a spus Stoica.

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Când revine Denis Drăguș pe teren. MM Stoica a anunțat partida

De când a semnat cu FCSB, . A prins 19 minute cu Petrolul (2-2, pe Arena Națională), apoi 42 de minute la Craiova (eșec 0-5 pe Ion Oblemenco). În partida din Bănie a venit și accidentarea. De atunci, atacantul nu a prins niciun minut cu Oțelul Galați (1-0), FC Voluntari (2-1) și în derby-ul cu Rapid (4-1). Ziua revenirii este, din fericire pentru FCSB și fotbalist, extrem de aproape. Mihai Stoica a dezvăluit care e partida unde vârful ar putea fi aruncat în luptă de Reghecampf.

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„(n.r. Când ar putea să joace din nou Drăguș?) Sperăm și credem cu convingere că la meciul cu Universitatea Cluj de peste opt zile, de luni (n.r. 2 noiembrie) într-o săptămână, va fi apt să joace 30 de minute. (…) Denis Drăguș e un jucător important nu doar pentru noi, ci și pentru echipa națională”, a adăugat MM. Duelul U Cluj – FCSB va conta pentru etapa a 14-a din SuperLiga. Înainte de acest meci, ardelenii sunt pe locul 5 în campionat, cu 22 de puncte. Rivalii din Capitală închid zona play-off, fiind pe 6, cu 21 de puncte.

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