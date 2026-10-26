Sport

Imagini tari cu Denis Drăguș, vedeta FCSB, în sala de forță: „Animalul”. Exclusiv Video

Adrian Baciu
26.10.2026 | 09:03
Imagini tari cu Denis Dragus vedeta FCSB in sala de forta Animalul Exclusiv Video
EXCLUSIV FANATIK
Denis Drăguș, imagini spectaculoase din sala de forță. Când va reveni. Sursa foto: colaj Fanatik
Denis Drăguș trage tare să revină pe teren în tricoul celor de la FCSB. Imagini spectaculoase cu atacantul din sala de forță. Când ar putea să reapară în tricoul roș-albastru vârful de națională.
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Denis Drăguș (27 de ani) nu a mai prins vreun minut în tricoul celor de la FCSB de mai bine de o lună. Vedeta din lotul lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) trage tare în această perioadă pentru a se pune 100% din punct de vedere fizic și a reveni în SuperLiga. Mihai Stoica (61 de ani) a venit cu o veste uriașă pentru fani în acest sens și a anunțat meciul în care Drăguș ar putea să apară în echipa lui Reghe.

Imagini spectaculoase din sala de forță cu vedeta FCSB, Denis Drăguș: „Vrea să rupă bicicleta!”

FCSB duce o lipsă acută de atacanți. Arnold Garita (31 de ani) este o umbră a vârfului care impresiona în urmă cu câteva sezoane la FC Argeș, astfel că toată lumea își îndreaptă atenția către cel mai important fotbalist din lotul lui Reghecampf pe această poziție. E vorba de Denis Drăguș. Accidentat la Craiova, jucătorul de națională depune mari eforturi în această perioadă pentru a fi 100% fizic.

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În emisiunea „MM la FANATIK”, managerul general al celor de la FCSB a prezentat o filmare cu atacantul, făcută chiar duminică, 25 octombrie, la o zi după derby-ul cu Rapid. Drăguș apare în sala de forță pe o bicicletă specială, extrem de concentrat și de implicat în exercițiu. „Furia” jucătorului de la FCSB l-a făcut pe moderatorul Horia Ivanovici să exclame: „Ce e așa de rău? Vrea să rupă bicicleta!”

Acesta este un scurt video de astăzi, adică de duminică, 25 octombrie. Denis Drăguș a schimbat secția. Bicicleta pe care îl vedem este o achiziție nouă. Alții nu pot să facă așa ceva, abia pot mișca alea. E ceva foarte greu. Doar să te așezi e simplu. I-am zis lui Ovidiu Kurti (Fizioterapeut la FCSB) ‘Poate ceva?’, iar el mi-a dat un singur cuvânt? ‘Animal!’”, a spus Stoica.

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Când revine Denis Drăguș pe teren. MM Stoica a anunțat partida

De când a semnat cu FCSB, Denis Drăguș a bifat doar o oră de joc. A prins 19 minute cu Petrolul (2-2, pe Arena Națională), apoi 42 de minute la Craiova (eșec 0-5 pe Ion Oblemenco). În partida din Bănie a venit și accidentarea. De atunci, atacantul nu a prins niciun minut cu Oțelul Galați (1-0), FC Voluntari (2-1) și în derby-ul cu Rapid (4-1). Ziua revenirii este, din fericire pentru FCSB și fotbalist, extrem de aproape. Mihai Stoica a dezvăluit care e partida unde vârful ar putea fi aruncat în luptă de Reghecampf.

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(n.r. Când ar putea să joace din nou Drăguș?) Sperăm și credem cu convingere că la meciul cu Universitatea Cluj de peste opt zile, de luni (n.r. 2 noiembrie) într-o săptămână, va fi apt să joace 30 de minute. (…) Denis Drăguș e un jucător important nu doar pentru noi, ci și pentru echipa națională”, a adăugat MM. Duelul U Cluj – FCSB va conta pentru etapa a 14-a din SuperLiga. Înainte de acest meci, ardelenii sunt pe locul 5 în campionat, cu 22 de puncte. Rivalii din Capitală închid zona play-off, fiind pe 6, cu 21 de puncte.

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Când revine Denis Drăguș! Imagini tari din sala de forță cu vedeta FCSB: „Vrea să rupă bicicleta!”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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