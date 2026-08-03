Când revine FCSB pe Arena Națională. Ce se întâmplă la derby-ul cu Dinamo cu stadionul scos 4 luni din circuitul fotbalistic

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Arena Națională, cel mai mare stadion al României, va rămâne indisponibilă pentru meciurile de fotbal pentru încă aproximativ o lună, iar toate informațiile apărute în ultimele săptămâni indică faptul că revenirea competițiilor pe arena administrată de Primăria Capitalei va avea loc, cel mai probabil, abia după derby-ul dintre Steaua și Dinamo.

Dinamo – FCSB, Derby-ul României, nu are stadion

Unul dintre cele mai așteptate meciuri ale începutului de sezon din Superligă, Dinamo – FCSB, programat pe 5 septembrie, are șanse mari să nu se dispute pe Arena Națională, așa cum reiese din informațiile obținute de FANATIK de la reprezentanții Primăriei Capitalei și ai administratorilor stadonului. Asta pentru că primarul Ciprian Ciucu și Primăria Capitalei au refuzat constant să ne răspundă la solicitările legate de contractul de înlocuire a gazonului sau de contractele de închiriere a arenei pentru organizatorii de concerte de muzică rock și nu numai.

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„Va fi o mică minune ca gazonul să fie gata înainte de de 15 septembrie. Derby-ul este cu o săptămână înainte. Gazonul va fi montat în primele zile din septembrie. Dacă vremea va fi caniculară, gazonul nu va fi apt pentru fotbal înainte de mijlocul lunii septembrie. Miza noastră este ca iarba să fie bună pentru meciul naționalei de la sfârșitul lunii septembrie”, ne-a declarat unul dintre administratorii stadionului Arenei Naționale, stadion aflat în subordinea Primăriei Capitalei.

Astfel, meciul dintre Dinamo și FCSB – programat pe 5 sau 6 septembrie, se va juca cel mai probabil pe Stadionul , dacă lucrările de înlocuire a gazonului nu vor fi finalizate la timp.

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Naționala României va reveni pe Arena Națională pe 28 septembrie, când va primi vizita Bosniei în etapa a doua din noua ediție a UEFA Nations League. Până atunci, tricolorii vor debuta în competiție în deplasare, pe 25 septembrie, împotriva Suediei, într-un meci programat pe Strawberry Arena din Solna. Partida cu Bosnia va reprezenta primul joc pe teren propriu al României în actuala campanie din Nations League și, cel mai probabil, primul meci disputat pe Arena Națională după înlocuirea gazonului.

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În locul concertului promis pe „surse” cu Kenye West, SAGA Festival a schimbat calendarul fotbalului pe Arena Națională

La sfârșitul lunii mai, surse din cadrul Primăriei Capitalei conduse de primarul Ciprian Ciucu au alimentat informațiile potrivit cărora Arena Națională din București ar urma să găzduiască un concert al controversatului și excentricului rapper american Kanye West.

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Evenimentul nu s-a mai materializat, iar șansele ca acesta să fi avut loc erau reduse încă de la început. „Kanye West este un artist spontan și controversat și atunci când vine vorba de concertele sale. Le anulează, reprogramează, dar chiar și așa este greu de crezut că acceptă să programeze în mai-iunie un concert pentru luna iulie sau august. Astfel de concerte se stabilesc cu măcar șase luni înainte. Este adevărat că acesta avea un concert la mijlocul lunii august în Kazahstan, dar nu știu dacă putea convins ca înainte sau după acest concert să treacă și prin Arena Națională”, ne-a spus unul dintre cei mai importanți organizatori de concerte din România.

În schimb, municipalitatea a aprobat organizarea SAGA Festival, eveniment care, la ediția precedentă, din 2023, a afectat grav gazonul Arenei Naționale. Mai mult, organizatorii de la Saga Music Festival SRL nu achitaseră nici până în prezent despăgubirile solicitate pentru distrugerea suprafeței de joc, însă festivalul a primit din nou acces pe cel mai mare stadion al țării. Asta pentru că festivalul și-a schimbat organizatorii, în locul firmei Saga Music Festival, intrată în insolvență, acum organizatorii sunt cei de la firma Masiro Travel (acționar unic Victoria Elena Matei) alături de Kaufland.

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Patru luni fără fotbal pe Arena Națională

Festivalul va avea loc între 21 și 23 august, iar infrastructura necesară presupune montarea unor scene uriașe și amplasarea unor echipamente de zeci de tone direct pe suprafața de joc. Din acest motiv, lucrările de montare a noului gazon vor putea începe abia după demontarea completă a scenei și a întregii infrastructuri utilizate pentru festival.

Specialiștii Arenei Naționale apreciază că un gazon nou destinat competițiilor profesioniste are nevoie, în mod normal, de aproximativ 10-14 zile pentru stabilizare și înrădăcinare. Într-un scenariu optimist, gazonul ar putea deveni utilizabil în primul weekend din septembrie. Acesta este și motivul pentru care surse apropiate organizării competiției indică perioada 5-6 septembrie drept primul interval realist în care Arena Națională ar putea găzdui din nou un meci oficial.

Ultimul meci oficial disputat pe Arena Națională a avut loc pe 26 aprilie 2026, când Dinamo a învins Rapid cu scorul de 3-1. De atunci, stadionul a intrat într-un adevărat maraton de concerte și evenimente, iar suprafața de joc a fost supusă unei solicitări fără precedent. De atunci au avut loc concertele Metallica, Max Korzh și Iron Maiden, spectacole care au adunat peste 150.000 de spectatori și au presupus montarea unor scene de mari dimensiuni, platforme metalice și echipamente care au acoperit aproape integral gazonul. Din aceste concerte, Primăria Capitalei a încasat undeva sub 300.000 de euro, iar organizatorii acestor evenimente trebuie să achite și costurile de înlocuire a gazonului, care se ridică undeva până în 500.000 de euro.

Primăria scotea în august mai mulți bani din fotbal decât din Festivalul Saga

Potrivit informațiilor publicate de FANATIK, Primăria Capitalei ar urma să încaseze sub 80.000 de euro din pentru organizarea SAGA Festival din această lună 2026. Suma care s-ar adăuga la sumele încasate din concertele Metallica, Max Korzh și Iron Maiden din această vară.

Prin comparație, dacă stadionul ar fi rămas disponibil pentru fotbal în luna august și începutul lui septembrie, municipalitatea ar fi putut încasa cel puțin 119.000 de euro numai din chiria minimă aferentă celor șapte meciuri de Superligă și partidei europene FCSB – Auda (91.000 de euro din cele șapte jocuri de campionat și aproximativ 28.000 de euro pentru partida europeană), conform tarifelor minime aprobate prin Hotărârea Consiliului General nr. 59/2017, modificată prin HCGMB nr. 228/2021.

Rezultă astfel că, doar din organizarea meciurilor de fotbal, Primăria Capitalei ar fi putut obține venituri mai mari cu 50% (cu 40.000 de euro) decât cele estimate pentru SAGA Festival, în condițiile în care festivalul blochează Arena Națională timp de mai multe săptămâni și împinge revenirea fotbalului până cel mai devreme la începutul lunii septembrie.

Dacă se adaugă și tariful de operare de 10.000 de euro pentru fiecare eveniment, încasările totale ar fi putut ajunge la aproximativ 199.000 de euro, fără TVA.