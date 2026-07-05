Când revine FCSB pe Arena Națională. Mihai Stoica, atac la Primăria Capitalei: „Nu se respectă!”

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Închisă în luna mai și pe perioada verii din cauza concertelor, Arena Națională nu a mai avut parte de meciuri de fotbal pe gazonul său. FCSB și Dinamo, principalele chiriașe ale celui mai mare stadion din România, mai au de așteptat până să evolueze din nou aici, la meciurile de pe teren propriu. Ce anunț a făcut Mihai Stoica.

Când revine FCSB pe Arena Națională

Noul sezon din SuperLiga va lua startul în weekendul 18-19 iulie. , iar la câteva zile va juca din nou, tot acasă, . Mihai Stoica a anunțat că echipa lui va reveni însă pe Arena Națională abia în debutul lunii august, criticând din nou Primăria Capitalei pentru utilizarea stadionului în alte scopuri decât fotbalul.

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„Probabil, la începutul lunii august, ne vom muta pe Arena Națională. Nu depinde de noi, depinde de Primărie și de faptul că nu este respectată destinația acestui stadion. Acest stadion este pentru fotbal. Cât timp Metallica e mai importantă decât fotbalul nu avem cum să vindem abonamente.

Nu avem numai fani Metallica, avem și cu Tzanca și cu Salam (n.r. râde). Și eu am avut în Ghencea în 2006-2007 9.000 de abonamente vândute. Chiar aveam niște estimări să vindem 15.000, dar am plecat la Urziceni și nu am mai vândut nimic (n.r. râde)”, a declarat Mihai Stoica, în direct la .

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Arena Națională, blocată din nou în luna septembrie. Ce se întâmplă atunci

Echipele din Capitală vor avea din nou „interzis” pe Arena Națională. Mai exact, , când în incinta lui se va desfășura evenimentul Asia Fest. Chiar în acel weekend, ar trebui să se dispute runda cu numărul 10 din SuperLiga, ceea ce înseamnă că Dinamo, care are meci acasă cu Farul, va trebui să opteze pentru „Arcul de Triumf”. FCSB nu va fi afectată, întrucât are deplasare cu Universitatea Craiova.