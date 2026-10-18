Când revine fotbalistul prin care U Cluj speră să-și rezolve cea mai mare problemă

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Deși se află pe loc de play-off după disputarea a 11 etape, Cristiano Bergodi se confruntă cu mari probleme în apărare. U Cluj a încasat 18 goluri, dar speră să remedieze situația odată cu revenirea lui Noah Loosli (29 de ani), fotbalist achiziționat în această vară.

U Cluj așteaptă revenirea fotbalistului care să rezolve situația defensivă

Într-o intervenție telefonică avută la cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, președintele Radu Constantea a anunțat că speră ca Noah Loosli să fie apt în 3-4 săptămâni și a precizat care este situația tânărului mijlocaș Luca Szimionaș (19 ani). Cei doi jucători nu au apucat încă să debuteze în tricoul ”șepcilor roșii”.

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”Îl avem pe Noah Loosli, care a venit de vreo lună jumătate. A făcut două săptămâni de antrenament, arăta foarte bine, dar din păcate a făcut o fractură de stres. Și la antrenament, cel puțin și cu jucătorii cu care am vorbit și cu staff-ul tehnic, erau extrem de mulțumiți de cum a arătat primele două săptămâni.

Urma să intre la meciul cu Oțelul Galați, dar din păcate a avut acea fractură de stres. Săptămâna viitoare ar trebui să intre la antrenamente, dar într-un ritm mai scăzut un pic, niște alergări ușoare. (n.r. – Probabil va fi apt în 3-4 săptămâni? Ceva de genul.

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La fel cu Luca Szimionaș, și el a avut o mică fractură. El ne-ar fi ajutat și pe poziția de under. Sperăm să revină de săptămâna viitoare. Au fost doi jucători pe care am reușit să-i semnăm chiar la finalul perioadei de transferuri, în care ne-am pus mari speranțe. Luca Szimionaș ne-ar fi dat mai multe opțiuni pe poziția de under. Noah Loosli era fundașul pe care îl căutam și cumva ambele transferuri au avut așa un pic de ghinion la început”, a declarat Constantea, la FANATIK SUPERLIGA.

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Reproș pentru Cristiano Bergodi după U Cluj – Rapid 3-4

Oficialul grupării clujene s-a arătat dezamăgit de și consideră că s-a riscat cam mult atunci când s-a forțat victoria pe final, după ce echipa a restabilit egalitatea revenind de la 1-3.

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”Da, într-adevăr am făcut și din punctul ăsta de vedere avem așa o frustrare că n-am reușit măcar să luăm un punct. A fost un meci bun și cred că un rezultat de egalitate era mai echitabil, dar până la urmă și noi am avut poate momente și în sezonul trecut când am câștigat și poate nu meritam. Așa că trebuie să luăm partea pozitivă din această înfrângere.

Cred că poate un pic am forțat pe final, am încercat să câștigăm și până la urmă nu am luat niciun punct. După e mult mai ușor să faci analiza. E clar că până la urmă eram echipa care am revenit, care aveam un plus și am încercat cumva să forțăm și să câștigăm. Și am luat acel gol, a fost așa o conjunctură nefavorabilă pe final”, a spus Radu Constantea, la FANATIK SUPERLIGA.

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