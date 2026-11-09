Când revine George Pușcaș la Dinamo! Anunțul lui Andrei Nicolescu

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Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele executiv al lui Dinamo, a oferit la FANATIK SUPERLIGA ultimele detalii despre situația lui George Pușcaș (30 de ani), care ar putea reveni pe gazon după pauza internațională. Oficialul „câinilor” a comentat și situația lui Dean Zandbergen, care este luat în calcul de o echipă națională.

Andrei Nicolescu a făcut anunțul despre revenirea lui George Pușcaș

George Pușcaș nu a mai jucat pentru Dinamo din luna mai. Atacantul suferea de o hernie inghinală și s-a operat în iunie, iar Andrei Nicolescu a dezvăluit că acesta ar urma să revină pe teren după pauza internațională. „(n.r. o să îl vedem pe Pușcaș după pauza internațională?) Da, eu așa sper.

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Pentru prima dată avem semnale foarte pozitive de recuperare, de modul în care decurg antrenamentele, intensitatea în antrenament”, a spus oficialul „câinilor” la FANATIK SUPERLIGA. Pușcaș a semnat cu Dinamo în februarie și a evoluat în 8 partide pentru „câini”, reușind să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă.

Dean Zandbergen, convocat la naționala Indoneziei?

Șapte jucători de la Dinamo au fost convocați la echipele naționale pentru acțiunea din această lună. Cătălin Cîrjan e pe pentru partidele cu Bosnia și Polonia, Ianis Tarbă și David Irimia vor juca pentru naționala U20 a României, iar patru jucători străini au fost la rândul lor convocați: Alaa Bellaarouch (Maroc), Nikita Stoinov (Israel), Imran Fetai (Macedonia de Nord) și Oliver Hintsa (Eritreea).

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La următoarea acțiune, care va avea loc în martie, ar putea fi convocat la națională și atacantul Dean Zandbergen. Născut în Olanda, acesta are origini indoneziene și este eligibil pentru reprezentativa din Asia. „Oliver Hintsa e convocat acum la națională. Legat de Zandbergen nu am primit absolut nimic. N-am vorbit cu el, o să îl întreb, de curiozitate”, a spus la FANATIK SUPERLIGA.

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