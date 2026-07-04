Când revine Joao Paulo la FCSB după aventura fabuloasă de la Cupa Mondială. Mihai Stoica a făcut anunțul

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Joao Paulo (28 de ani) a scris istorie alături de naționala Insulelor Capului Verde la Cupa Mondială. Formația africană nu a pierdut niciun meci într-o grupă dificilă, cu Spania, Uruguay și Arabia Saudită, iar apoi a fost eliminată dramatic de campioana mondială Argentina, la capătul unui meci nebun. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica (61 de ani), a anunțat că fotbalistul va avea două săptămâni de vacanță după turneul final.

Când revine Joao Paulo la FCSB după ce a jucat la Cupa Mondială

Joao Paulo ar urma să revină la FCSB pe 20 iulie, la 3 zile după ce formația „roș-albastră” va debuta în noul sezon cu o partidă contra lui FC Argeș. „N-am mai întâlnit o situaţie de genul ăsta, să vrei ca un jucător să nu aibă succes, că ne gândim la noi. Glumesc! (n.r. despre vacanţa pe care o va primi) Începem să numărăm de azi (n.r. sâmbătă, 4 iulie) 15 zile. Pe 20 îl aşteptăm să fie şi el în lot, că în două săptămâni nu are ce pierde. Intervine burnout-ul dacă îl lăsăm doar o săptămână sau 10 zile.

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Trebuie să-l respectăm, așa cum i-am respectat pe toți. Inclusiv pe jucătorii de la naţională i-am lăsat în plus. Acum am avut timp de pregătire. Nu sunt genul să perii, dar mulţumesc mult celor de la Federație și de la Ligă, dar celor de la Federaţie în primul rând, pentru că au acceptat să amâne cu o săptămână începerea sezonului, că aveam probleme foarte mari altfel. Sper să-i răsplătim calificându-ne în faza principală a Conference League”, a declarat Mihai Stoica, conform . .

În câte partide a evoluat Joao Paulo la Cupa Mondială

Joao Paulo a debutat la Cupa Mondială în meciul pe care naționala din Insulele Capului Verde l-a disputat contra Spaniei. , iar echipa sa a produs surpriza și a obținut o remiză (0-0). Apoi, în duelul cu Uruguay (2-2), acesta nu a fost introdus pe gazon de selecționerul Bubista.

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În meciul decisiv cu Arabia Saudită din ultima etapă a fazei grupelor, Joao Paulo a fost integralist pe postul de fundaș stânga, iar africanii au obținut o nouă remiză, 0-0, și și-au asigurat locul 2 în grupă. .