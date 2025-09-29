Când revine pe teren Adrian Șut, mijlocașul cheie al FCSB. Dezvăluirea lui Horia Ivanovici

, Adrian Șut a ratat ultimele partide jucate de FCSB. Când se întoarce mijlocașul pe teren și ce se întâmplă în această perioadă la campioana en-titre.

Cat a lipsit mijlocașul FCSB

De la accidentarea suferită cu Cipru, pe data de 9 septembrie, Adrian Șut a ratat meciurile FCSB-ului și din campionat și din Europa League. În SuperLiga, el a absentat de la duelurile cu Csikszereda (scor 1-1), FC Botoșani (scor 1-3) și Oțelul (scor 1-0), iar în cupele europene a ratat partida cu Go Ahead Eagles (scor 1-0).

Ce accidentare a suferit Adrian Șut

Adrian Șut a intrat pe teren în minutul 80, în confruntarea cu Cipru. El a fost introdus în locul lui Răzvan Marin, dar nu a rezistat mai mult de 6 minute pe teren. Mijlocașul a trebuit astfel să îi lase locul colegului de la FCSB, Florin Tănase. Ulterior, a venit și diagnosticul pentru Adrian Șut. Deși ligamentele sale nu au fost afectate, s-a descoperit că are un fragment de os care s-a desprins.

Când revine Adrian Șut pe teren

Revenirea lui Adrian Șut pe teren este obiectivul primordial al celor de la FCSB, care fac eforturi ca mijlocașul de 26 de ani să fie apt pentru derby-ul cu Universitatea Craiova din etapa a 12-a. Fotbalistul a fost cât pe ce să facă deplasarea cu echipa în Europa League pentru meciul cu Go Ahead Eagles, dar . Ce se întâmplă acum cu el?

„O știre de ultimă oră despre Șut. Obiectivul săptămânii pentru FCSB este ca Șut să fie titular duminică cu Craiova. S-ar putea să intre 20 de minute, chiar și cu Young Boys, să își intre în ritm. Apoi să fie titular cu Universitatea Craiova.

O adevărată finală pentru FCSB și pentru Universitatea Craiova, dar mai ales pentru FCSB. Acesta este obiectivul tuturor celor de la FCSB, ca Șut să fie recuperat pentru meciul cu Universitatea Craiova”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

