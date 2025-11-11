Când revine pe teren Andrei Borza! Veşti bune pentru fanii Rapidului. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Rapid suferă din punct de vedere al accidentărilor în zona defensivă, iar Andrei Borza este una dintre cele mai importante absențe. Fotbalistul de 19 ani este titularul cert în flancul stâng al apărării, însă o accidentare din cantonamentul echipei naționale îl ține departe de fotbal de aproximativ două luni. Jucătorul giuleștenilor poate reveni până la finalul anului.

Când revine Andrei Borza pe teren la Rapid

Andrei Borza este un jucător crucial pentru Rapid. Pe lângă valoarea sa incontestabilă, el bifează și regula U21. La doar 19 ani, fundașul lateral este unul dintre cei mai buni din campionat, tocmai de aceea a fost chemat și de Mircea Lucescu la echipa națională.

ADVERTISEMENT

Ghinionul a făcut ca el să se accidenteze în timpul unui antrenament și să lipsească în ultimele două luni. Victor Angelescu a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a dezvăluit când va reveni fundașul lateral pe gazon:

„Cristi Ignat nu va reveni până nu va face și cantonamentul de iarnă. Va reveni după pauza de iarnă. Borza poate prinde ultimele 2-3 etape până pe 21 decembrie, iar șanse cam la fel ca la Borza sunt și la Hazrollaj.

ADVERTISEMENT

Borza ar putea prinde ultimele 2-3 meciuri și să intre. Depinde cum decurg lucrurile, momentan a început și el alergările”, a dezvăluit președintele lui Rapid, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Cum s-a accidentat Andrei Borza

El a fost chemat de Mircea Lucescu la acțiunea naționalei din luna septembrie, iar în cantonament a fost lovit în timpul unui antrenament de preparatorul fizic.

Fotbalistul Rapidului s-a accidentat la degetul mic al piciorului, iar această lovitură l-a ținut departe de fotbal timp de două luni, însă conform spuselor lui Victor Angelescu, el va mai absenta câteva săptămâni.

ADVERTISEMENT

Ce transferuri pregătește Rapid pentru perioada de iarnă. Anunțul lui Victor Angelescu

și a intrat în pauza competițională pe prima poziție cu trei puncte avans de locul al doilea, ocupat de FC Botoșani. Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar al giuleștenilor, a anunțat că Rapid nu urmărește să mai aducă foarte mulți jucători în iarnă, ci doar un număr restrâns, în funcție de circumstanțe:

„(n.r. – Câți jucători aduceți la iarnă?) Un singur jucător vrem să mai aducem, un mijlocaș ofensiv. Acum depinde, dacă pleacă cineva sau dacă se accidentează cineva și nu ne putem baza pe el.

Unul, maximum doi jucători. Nu știu să vă spun dacă vom mai negocia cu Fica, dar în momentul de față nu am discutat nimic”, a mai spus Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.