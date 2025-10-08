Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Când revine pe teren, de fapt, cel mai scump transfer al Rapidului. “A fost cea mai urâtă accidentare!”

Robert Niță a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA când revine pe teren Drilon Hazrollaj. Kosovarul a fost cel mai scump transfer al Rapidului din această vară.
Andrei David
08.10.2025 | 14:24
Robert Niță a dezvăluit când revine Drilon Hazrollaj. Pubalgia l-a ținut departe de gazon. Foto: colaj Fanatik

Rapid a plătit 900.000 de euro pentru a-l transfera pe Drilon Hazrollaj, un kosovar de 21 de ani ce joacă aripă dreapta. Însă n-a apucat să-l folosească prea mult înainte ca acesta să sufere o accidentare și să devină indiponibil. Totuși, în direct la FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță le-a dat vestea cea bună fanilor giuleșteni. Drilon Hazrollaj va reveni în curând după accidentare. Cât mai durează? „Maximum 8 zile”, a dezvăluit Robert Niță în emisiunea lui Horia Ivanovici.

De când nu mai joacă Drilon Hazrollaj pentru Rapid

Costel Gâlcă nu l-a forțat pe kosovar și l-a introdus încet-încet în echipă. I-a dat minute în primele trei etape, cu FC Argeș, CFR Cluj și Csikszereda. Apoi, în runda a patra l-a lăsat pe bancă. Un meci mai târziu, cu Oțelul, Drilon Hazrollaj a jucat toată repriza a doua. Iar în etapa 6, în derby-ul cu FCSB, a fost titular, fiind schimbat cu Koljic, omul care avea să salveze Rapidul. Din etapa 7, însă, kosovarul e indisponibil.

Ce accidentare a suferit, de fapt, Drilon Hazrollaj

Analistul emisiunii a explicat și ce accidentare l-a chinuit pe Drilon Hazrollaj. „Aici Vivi (Răchită) și Florin (Gardoș) știu mult mai bine. E vorba despre o pubalgie, e greu de controlat”, a explicat Robert Niță.

Risto Radunovic a fost chinuit la rândul său de o pubalgie încă de la startul sezonului și a lipsit în mai multe partide de la FCSB. Pentru că este o afecțiune chinuitoare, „sâcâitoare. Sâcâitoare. Te scoli dimineața și nu ai nimic. Te duci la antrenament și te doare de nu poți să mergi”, a precizat Robert Niță.

„E genul de accidentare la care trebuie să strângi din dinți. E cea mai urâtă accidentare. Pentru că se schimbă starea, se schimbă intensitatea durerii de la o oră la alta. E foarte greu de controlat. Recuperarea este anevoioasă, grea, nu se văd îmbunătățiri. E greu de controlat și fizioterapia care se face. Dar sperăm că astea două săptămâni să-l prindă în ultimul ciclu săptămânal apt. Și să se poată antrena cu echipa pentru meciul cu Dinamo”, a încheiat Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

Ce este, de fapt, pubalgia, afecțiunea care l-a ținut pe Drilon Hazrollaj în infirmeria Rapidului

Pubalgia, numită și hernia sportivului, apare „în urma afectării straturilor profunde ale peretelui abdomenului inferior, la nivel de mușchi și tendoane, prin leziuni apărute la acest nivel în urma unor mișcări bruște, de torsiune sau de schimbare a direcției, mai ales în cursul activităților sportive”, conform MedLife.

Pubalgia nu este o hernie propriu-zisă, ci o inflamare a țesuturilor moi. Se manifestă prin dureri bruște și intense în zona abdominală și inghinală în momentul activităților fizice. Durerea cedează la repaus, dar revine rapid la efort.

Pubalgia apare din cauza mișcărilor repetitive sau foarte puternice în timpul practicării sportului sau la schimbarea bruscă a direcției, rotire, lovire, sărituri etc.

Alți fotbaliști chinuiți de pubalgie

Drilon Hazrollaj și Risto Radunovic nu sunt nicidecum cazuri izolate de fotbaliști chinuiți de pubalgie. Exemple celebre au fost amintite inclusiv la FANATIK SUPERLIGA. Vivi Răchită a precizat că „Narcis Răducanu a stat șapte, opt luni” din această cauză. Iar Florin Gardoș l-a numit pe magicianul Lucian Sănmărtean.

Valentin Mihăilă a avut mari probleme după transferul în Italia, la Parma. A ratat multe meciuri din Serie A pentru că pubalgia nu-i dădea pace. Alibec și Mățan s-au confruntat și ei cu această problemă.

Kaka, program special la Real Madrid din cauza pubalgiei

Unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști chinuiți de pubalgie a fost brazilianul Kaka. În perioada Real Madrid, starul carioca avea program special de exerciții fizice pentru a ține afecțiunea sub control.

„Kaka trebuie să se trateze de pubalgie toată viaţa. Boala starului de la Real e cronică şi nu există remediu pentru a scăpa definitiv de ea”, scria ziarul de casă al galacticilor, Marca, în perioada respectivă.

