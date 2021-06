Când revine pe teren Valentin Mihăilă! Fotbalistul va pleca în cantonament cu Parma. Exclusiv

, acolo unde nu a fost singur. Pe lângă iubita sa, jucătorul Parmei i-a avut alături și pe foștii săi colegi de la Universitatea Craiova, Alexandru Mitriță, Alexandru Cicăldău și Andrei Ivan. Toți au fost invitații lui Mihai Rotaru.

ADVERTISEMENT

La Parma, Mihăilă și Man vor avea un nou coleg. La 43 de ani, legendarul portar și va lupta pentru promovarea în prima ligă din Italia.

Valentin Mihăilă se simte bine și va pleca cu Parma în cantonament pe 9 iulie. A început recuperarea la Craiova

S-a terminat vacanța și pentru Valentin Mihăilă. Internaționalul român a făcut senzație în tricoul Parmei în sezonul trecut și a fost convocat în premieră de selecționerul Mirel Rădoi la echipa națională. Ba mai mult, Mihăilă a marcat și un gol în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2022.

Din păcate pentru Mihăilă, pubalgia i-a făcut din nou probleme și a devenit indisponibil spre finalul sezonului. Acesta a ratat și amicalele României cu Georgia și Anglia.

ADVERTISEMENT

„Sper să fie cu noroc și să scap de această problemă. M-am operat prima dată, am fost bine trei luni, iar apoi durerile au început să continue.

După meciurile naționalei și meciurile de la club jucam din trei în trei zile, s-au acumulat durerile și nu știu ce s-a întâmplat apoi de au apărut din nou durerile,” a declarat mijlocașul înainte de finala Cupei României, acolo unde a fost prezent în tribune, fiind alături de fosta sa echipă. FANATIK .

Conform ultimelor informații obținute de FANATIK, Valentin Mihăilă se află în aceste zile la Craiova, acolo unde urmează un program de recuperare la o clinică specializată, iar jucătorul italienilor nu mai simte dureri mari. Pe 9 iulie va pleca cu Parma în cantonament, iar acolo i se vor face mai multe teste, stabilind clar când ar putea să revină pe teren.

ADVERTISEMENT

Parma va lupta pentru promovare cu Mihăilă și Dennis Man în prima linie

În mare măsură, Valentin Mihăilă și vor continua la Parma și în Serie B și vor încerca să atace promovarea din primul sezon. Italienii vor încerca să crească jucătorii tineri, așa cum sunt și cei doi români, și au ales să-l aducă „acasă” și pe Gianluigi Buffon, goalkeeper care a fost lansat în fotbalul mare chiar de Parma.

Javier Ribalta, director corporate al italienilor, a anunțat că Mihăilă și Man sunt „fundamentali” pentru proiectul viitor al Parmei: „Dennis Man și Valentin Mihăilă sunt fundamentali pentru proiectul clubului. Echipa va reporni de la Man, Mihăilă și Kucka,” a spus acesta într-o conferință de presă.

ADVERTISEMENT

Din păcate, Dennis Man a fost și el accidentat în ultima parte a sezonului trecut și nu a mai putut evolua pentru Parma în ultimele jocuri din Seria A. Fostul fotbalist al FCSB-ului a bifat 14 partide, reușind să înscris de două ori și a pasat decisiv într-un singur joc. De partea cealaltă, Valentin Mihăilă are 17 apariții la Parma. Și-a trecut în cont patru goluri și două assist-uri.

„Am contract cu Parma şi vom juca în Serie B, dar trebuie să promovăm. Trebuie să ne facem datoria. Ne-am dori să continuăm în Serie A, dar trebuie să continuăm în Serie B. Am jucat 17 meciuri, am marcat, am debutat la naţională. Deci s-au întâmplat nişte lucruri mari,” a declarat Valentin Mihăilă.