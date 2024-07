Când revine pe teren Vladimir Screciu! Ultimele detalii despre recuperarea mijlocaşului de la Universitatea Craiova. Exclusiv

Vladimir Screciu a suferit o accidentare în ultima etapă a sezonului regulat dintre Universitatea Craiova şi FC U Craiova, scor 2-1, pe 10 martie. Mijlocaşul oltenilor , dar o serie de probleme l-au făcut pe Screciu să rateze Euro 2024.

Când revine pe teren Vladimir Screciu! Ultimele detalii despre recuperarea mijlocaşului de la Universitatea Craiova

FANATIK a aflat ultimele detalii ale accidentării lui Screciu. Mijlocaşul se află în Madrid, acolo unde se recuperează după accidentarea la tendon. Din fericire, procesul decurge foarte bine şi într-o săptămână va reveni în ţară.

Din informaţiile noastre, Vladimir Screciu va intra în programul echipei după meciul din etapa a doua a SuperLigii, cu UTA Arad. Costel Gâlcă speră ca mijlocaşul să fie apt de joc la începutul lunii august.

Sorin Cârţu:”I s-a interpretat greşit leziunea”

Pentru Vladimir Screciu, accidentarea la tendon a fost un adevărat chin. Mijlocaşul trebuia să revină mult mai devreme pe teren, iar la un moment dat staff-ul medical al oltenilor a fost acuzat că i-a greşit diagnosticul:

“Aseară am vorbit şi cu Screciu şi m-a îngrijorat ce i se întâmplă copilului ăstuia. Mai are de stat. Îl tratezi de ceva şi el are altceva. I s-a interpretat greşit leziunea.

El are o leziune pe un tendon, nu musculară. El are probleme cu tendonul. Era tratat de ceva şi avea altceva. Nu ştiu ce şanse să aibă pentru Euro. Mi-a părut rău de el când i-am văzut faţa şi era deprimat, aşa”, FANATIK SUPERLIGA.

Deşi toată lumea l-a asigurat în luna martie că nu are cum să rateze Euro 2024, Vladimir Screciu nu a putut fi recuperat în timp util şi a fost lăsat acasă de Edi Iordănescu, spre dezamăgirea fotbalistului.

Screciu, piesă de bază pentru naţionala României în preliminarii

Vladimir Screciu a fost o piesă de bază pentru naţionala României în preliminariile Euro 2024. În locul mijlocaşului de la Craiova a fost convocat Adrian Şut, care nu a apucat să debuteze la Euro 2024.

Universitatea Craiova începe sezonul din SuperLiga în deplasare, pe terenul lui Hermannstadt. Oltenii joacă vineri primul meci din acest sezon, vineri, de la ora 21:30.

24 de ani are Vladimir Screciu

5 luni au trecut de la accidentarea mijlocaşului