Când revine Radu Drăgușin, aflat pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu. Florin Manea a făcut marele anunț

Radu Drăgușin se apropie de revenirea pe gazon după accidentarea extrem de gravă suferită în ianuarie. Impresarul fundașului, Florin Manea, a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA când va putea să joace din nou fotbalistul lui Tottenham.

Florin Manea, anunț important despre revenirea lui Radu Drăgușin

Florin Manea a anunțat că Radu Drăgușin ar putea reveni pe gazon în octombrie. Din nefericire, fundașul va rata partidele naționalei cu Moldova și Austria, deși . „Radu acum două zile a fost pe la mine, el a început antrenamentele cu echipa, dar nu a intrat în adversitate foarte tare.

Cred că săptămâna viitoare o să fie în full. Eu cred că la jumătatea lui octombrie o să și joace. Din păcate, nu cred că va prinde meciurile naționalei, nu cred că poate să joace, dar, din ce știu eu, cred că o să fie alături de colegi, o să vină până acasă. El e bine fizic, dar trebuie să fim foarte precauți, să nu riște o recidivă, asta e problema.

Dar el e pregătit, se antrenează de o lună de zile cu echipa, dar nu în totalitate. În octombrie face opt luni de la operație. Cu moralul e foarte bine, e puțin nerăbdător să joace, dar l-am calmat, i-am spus ‘Ai stat atât, mai stai un pic, nu-i problemă. Mai ai un pic’ ”, a afirmat impresarul la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici.

Radu Drăgușin, lăsat în afara listei UEFA de Tottenham

Din nefericire pentru Radu Drăgușin, acesta nu va fi eligibil pentru partidele pe care Tottenham le va juca în faza ligii din Champions League, deoarece .

Până în ianuarie, fundașul român va putea să evolueze doar pe plan intern, iar în cazul în care Tottenham va obține calificarea în faza eliminatorie din Champions League, acesta ar putea fi trecut pe listă pentru acele meciuri. Echipa pregătită de Thomas Frank a debutat în faza ligii cu un succes, 1-0 pe teren propriu contra spaniolilor de la Villarreal.

