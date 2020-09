Când revine Sorin Cârţu din izolare: “De când am ieşit din spital nu am avut niciun simptom”

Oficialii vicecampioanei României au fost infectați cu coronavirus, după jocul Craiovei din Georgia. Patru oameni au avut teste pozitive la covid-19. Cei patru sunt Sorin Cârțu, Mihai Rotaru, Marcel Popescu și Ovidiu Costeșin.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu stă în izolare și a discutat despre cum a fost în această perioadă cu cei de la AntenaSport. Președintele Craiovei este asimptomatic, iar peste câteva zile va scăpa de izolare.

“Sunt bine. Sunt în izolare. Mă simt bine. Nu am niciun simptom. E o perioadă naşpa, nu ai ce să faci, stai în izolare. Cât să şi citeşti, cât să te uiţi la televizor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sorin Cârţu: ”Am fost declarat asimptomatic”

De când am ieşit din spital nu am avut niciun simptom. Am fost declarat asimptomatic. Trebuie să stăm în izolare, mai am vreo două trei zile de stat. Meciul următor îl văd la televizor”, a spus Sorin Cârțu pentru sursa citată.

În afara lui Sorin Cârțu și Marcel Popescu, Mihai Rotaru și Ovidiu Costeșin au fost depistați pozitiv la COVID-19. Președintele vicecampioanei spune că patronul formației este mai bine. “Eu ştiu că se simte bine, dar nu vreau să comentez eu prea multe despre el”.

ADVERTISEMENT

Craiova a avut probleme cu virusul și la nivelul bancii tehnice. Antrenorul Cristiano Bergodi a fost testat pozitiv la începutul lui august. Conducerea grupării din Craiova a fost internată la Spitalul de Boli Infecțioase din localitate.

”Testul a ieșit pozitiv”

„Sunt internat la spital. Nu am simptome, dar este adevărat că testul a ieșit pozitiv. Sper ca totul să fie bine și sunt sigur că vom trece cu bine peste toate aceste probleme. Nu prea pot să mai vorbesc acum și sper că mă înțelegeți”, a declarat Sorin Cârțu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru a spus că cei care vor fi depistați cu coronavirus la Craiova riscă amenzi foarte mari, însă această hotărâre nu a fost aplicată.

„Și noi avem emoții mari, pentru că nu mai sunt focare, ci transmitere comunitară. Cine vine infectat să primească o amendă de 10.000 de euro, a doua oară o dublăm”, a spus Mihai Rotaru.

ADVERTISEMENT