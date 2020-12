Când s-a angajat prima oară Ludovic Orban. Care a fost primul job și cât de greu i-a fost să-l obțină

În pragul alegerilor parlamentare de duminică, 6 decembrie, premierul Ludovic Orban a făcut o serie de dezvăluiri despre primul său job și despre dificultățile pe care le-a avut înainte de a-l obține.

Bibliografia șefului de Guvern este una publică și cunoscută deja de opinia publică. Modul în care premierul și-a obținut însă primul loc de muncă nu a fost cunoscut până miercuri seară.

Într-o emisiune televizată, Orban a explicat, cu lux de amănunte, câte greutăți a întâmpinat în anul 1997, atunci când s-a angajat pentru prima oară.

Ludovic Orban dezvăluie care a fost primul job și cât de greu i-a fost să-l obțină

În prezent, Ludovic Orban este una dintre cele mai cunoscute figuri politice din România. Membru PNL de peste 26 de ani, premierul în exercițiu a avut suișuri și coborâșuri de-a lungul ultimului sfert de secol.

Ajuns la 57 de ani, Orban este inginer, profesie pe care însă a abandonat-o în 1992 când a intrat în politică, în Partidul Național Liberal, formațiune în care a urcat treaptă cu treaptă, așa încât 26 de ani mai târziu a ajuns premier.

Puțini știu însă faptul că până se devină politicianul de frunte de azi, Ludovic Orban a fost un om simplu, care, spune el, și-a căutat mult un loc de muncă.

Primul loc de muncă l-a obținut în 1997, cu multă muncă și studii. ”Eu am avut o perioadă în care m-am ambiționat să îmi caut loc de muncă ducându-mă la interviuri. Am fost la 29 de interviuri, după ce am depus 70 de CV-uri și abia la al 30-lea m-am angajat, în 1997.

Nu aveam carnet de conducere, mi-am luat carnet de conducere, nu stăpâneam limba engleză, am urmat două module de limba engleză. Competențe digitale, am urmat cursuri, ca să îmi cresc competențele digitale. Am ocupat locul pe bune, cu un concurs și l-am apreciat

Ce vreau să spun e că atunci când cineva obține un loc de muncă cu propriile puteri și este conștient că îl merită, nu poate decât să se simtă împlinit.

De aceea vă spun că formarea continuă, calificarea, recalificarea sunt foarte importante pentru orice persoană care vrea să progreseze în viață”, a spus Ludovic Orban la Realitatea PLUS.

Care a fost primul loc de muncă al lui Orban

Ludovic Orban nu a menționat în emisiunea la care a fost prezent care a fost jobul pentru care a aplicat și a fost acceptat în 1997, însă CV-ul său, care este public, ne spune acest lucru.

Astfel, în perioada 1997-1998, Ludovic Orban a fost director Relaţii Publice în cadrul Agenţiei de Politici Energetice din România.