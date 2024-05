Când s-a luat decizia ca Ilie Năstase să înmâneze trofeul la sărbătoarera de titlu a FCSB: ”Acolo ne-am întâlnit”

Meciul dintre FCSB și CFR Cluj, scor 0-1, a fost urmat de . Trofeul i-a fost înmânat căpitanului Darius Olaru de legendarul jucător de tenis Ilie Năstase.

Când a vorbit Mihai Stoica cu Ilie Năstase ca acesta să fie prezent la sărbătoarea lui FCSB

A fost o surpriză plăcută pentru fanii prezenți pe Arena Națională ca Ilie Năstase, fostul mare tenismen, să fie cel care îi înmânează trofeul SuperLigii lui Darius Olaru.

Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație al FCSB, a vorbit despre când s-a luat decizia ca ”Nasty” să fie alături de jucătorii clubului roș-albastru. Cei doi s-au întâlnit în ziua meciului FCSB – CFR Cluj la lansarea volumului de versuri al lui Valeriu Argăseală și au discutat.

”Mă bucur din suflet că sponsorul competiției a acceptat ca Ilie Năstase, cel mai mare sportiv român din istorie în opinia mea, să înmâneze trofeul. Nici măcar nu pot să folosesc plural de politeţe când vorbesc. E Ilie Năstase, e un gigant.

Noi ne-am văzut la lansarea volumului de versuri al lui Valeriu Argăseală. I-am transmis că trebuie să vedem dacă sunt probleme cu sponsorul și că o să vorbesc. Mi-a răspuns: ‘Hai, mă! Vin și dau trofeul!’”, a declarat Mihai Stoica, la .

Valeriu Argăseală și-a lansat primul volum de poezii

Evenimentul în care a avut loc într-un amfiteatru cochet de la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

De nouă ani de zile a avut nevoie Valeriu Argăseală pentru a-și face curaj să lanseze volumul de poezii. Tot nouă ani trecuseră și de la ultimul campionat cucerit de FCSB.

Ilie Năstase, declarație de dragoste după FCSB – CFR Cluj 0-1: ”Sunt cel mai în vârstă stelist”

Ilie Năstase a vorbit pentru FANATIK despre momentul de pe Arena Națională în care a fost în prim plan, la înmânarea trofeului SuperLigii și aplaudat de un întreg stadion.

”Eu sunt la Steaua de la 7 ani. Am vreo 70 de ani de Steaua. Cred că sunt cel mai în vârstă stelist în viață. Eu așa mă consider. Am mai fost în România la meciuri, dar atmosferă așa frumoasă nu am mai văzut. Nici la meciurile naționalei”, a declarat Ilie Năstase.