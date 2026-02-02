Când scăpăm de al doilea val de ger din iarna asta. Vești de la ANM: cum va fi luna februarie în continuare

ADVERTISEMENT

După zile întregi de ger, românii pot spera la o încălzire treptată a vremii. Specialiștii ANM transmit că temperaturile vor începe să crească, însă nu peste tot va fi cald, iar riscul de nopți geroase rămâne în anumite regiuni.

Ninsorile au pus stăpânire pe Capitală. Când vine încălzirea după codul galben de ger

România se află din nou sub nămeți. Iarna a lovit puternic în doar câteva ore, cu precădere în București și în lunca Dunării. Capitala a fost practic îngropată sub un strat consistent de zăpadă, format după ninsorile abundente din cursul nopții, care în unele zone a ajuns chiar și la 15 centimetri. Potrivit informațiilor transmise pentru FANATIK, situația este monitorizată atent de meteorologi.

„În zona Capitalei stratul de zăpadă este cel mai consistent în urma ninsorii de noaptea trecută, avem 12-15 cm de strat. Mai sunt grosimi aproximativ de 10 cm doar în lunca Dunării”, a dezvăluit președintele ANM, Florinela Georgescu.

Ninsorile se opresc, dar gerul lovește mai tare. Temperaturi extreme în România

Deși ninsorile abundente s-au mai domolit, frigul năprasnic nu dă semne că ar părăsi România prea curând. Meteorologii avertizează că stratul de zăpadă deja existent va persista, pe fondul temperaturilor extrem de scăzute și al nopților geroase. Potrivit explicațiilor oferite de specialiști, codul galben de ger rămâne în vigoare pentru o mare parte a țării, cu minime care pot coborî până la minus 20 de grade.

„Pe parcursul zilei de astăzi, 2 februarie, e posibil să mai ningă slab în Oltenia, în Banat, în Crișana. În București câțiva fulgi mai sunt posibil, dar fără să se aștearnă vreun strat consistent. Deci, practic, rămânem cu aceeași grosime, care va persista cel puțin până poimâine, apreciez, pentru că va fi în continuare foarte frig la noapte și mare parte a zilei de mâine.

La noapte rămânem cu codul galben valabil pentru partea de est și de sud a țării. Adică Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, partea de est și de sud a Transilvaniei. În aceste zone, noaptea va fi geroasă, cu minime între minus 20 și minus 10 grade”, a completat meteorologul.

Începe încălzirea, dar risc de polei în mai multe regiuni ale țării

După o lună ianuarie geroasă, , românii așteaptă cu nerăbdare vești despre o schimbare a vremii. Frigul persistent și nopțile geroase i-au făcut pe mulți să se întrebe când va veni, în sfârșit, încălzirea mult așteptată. Potrivit prognozei meteo, există semnale clare că vremea începe să se îmblânzească în perioada următoare, însă nu fără riscuri, odată cu apariția ploilor și a poleiului.

„De marți, 3 februarie, începe un proces de încălzire, la început în regiunile vestice. De miercuri resimțim încălzirea și pe partea de est și de sud. Pentru zilele viitoare, precipitațiile nu sunt excluse, dar până joi mai slabe cantitativ. Pe măsură ce se încălzește, vor apărea și precipitațiile lichide, deci ploile. În aceste condiții foarte probabil să se formeze polei.

De ger scăpăm după această noapte. Poate și mâine noapte să mai rămână, dar tot în Moldova, partea de sud-est a țării, Dobrogea continentală, Muntenia, estul Transilvaniei. Apoi încălzirea va fi, conform materialelor de astăzi, destul de importantă”, a mai menționat expertul în meteorologie, pentru FANATIK.

Sfârșitul săptămânii aduce temperaturi peste 10 grade și nopți cu valori pozitive

În continuarea datelor de mai sus, Georgescu vine cu vești tot mai bune. Aceasta susține că procesul de încălzire se va accentua spre finalul săptămânii, iar diferențele de temperatură vor fi semnificative față de valorile înregistrate în prezent. Mai mult, în unele regiuni ale țării, temperaturile ar putea deveni pozitive chiar și pe timpul nopții, inclusiv în Capitală.

„Este posibil ca spre sfârșitul săptămânii, temperaturile să devină pozitive chiar și noaptea. Pentru că maximele vor putea depăși 10 grade, în special în regiunile intracarpatice, dar și pe arii mai restrânse, în alte regiuni. Temperaturile cele mai scăzute vor rămâne în Moldova, poate și Oltenia, dar chiar și acel scăzut înseamnă o creștere cu mai mult de 10-15 grade față de ceea ce avem acum.

Încălzirea se aplică și pentru București de miercuri, când așteptăm o maximă în jurul la 5 grade, pe urmă o noapte cu temperaturi pozitive. Și ziua de joi ar putea aduce temperaturi spre 8, poate dacă avem noroc și mai mult de 8 grade”, a adăugat Florinela Georgescu.

ANM avertizează România să se aștepte la un nou val de frig

Însă, în ciuda veștilor mai bune, . Florinela Georgescu punctează că ne aflăm abia la începutul lunii februarie, iar o nouă schimbare bruscă de temperatură nu este deloc exclusă. Astfel că, românii ar trebui să se aștepte la un nou episod de răcire chiar la începutul săptămânii următoare.

„Abia este început lunii februarie, categoric, vom avea un alt episod de răcire. Foarte posibil deja de la începutul săptămânii viitoare”, a precizat, în final, pentru FANATIK, președintele ANM.