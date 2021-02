Când scăpăm de masca de protecție? Valeriu Gheorghiță a oferit explicații cu privire la acest subiect, de mare interes pentru toți românii.

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare a precizat că vom putea renunța la purtarea măștilor de protecție când gradul de imunizare colectivă va fi unul ridicat. Totodată, medicul a mai spus că este necesar și să ne asigurăm că nu mai circulă și alte tulpini ale SARS – CoV – 2.

Valeriu Gheorghiță a mai explicat că datele centralizate din țările care au început campaniile de vaccinare demonstrează „o eficienţă a vaccinului în viaţa de zi cu zi”. Astfel, incidența noilor cazuri de infectare a scăzut considerabil.

Când scăpăm de masca de protecție? Explicațiile lui Valeriu Gheorghiță

„În momentul în care vom ajunge la acel prag de imunizare colectivă şi în momentul în care nu constatăm emergenţa unor tulpini care nu sunt acoperite de vaccin, cu siguranţă la acel moment se poate renunţa şi la utilizarea măştilor de protecţie, însă a vreau să menţionez că prin folosirea corectă a măştilor de protecţie ne ferim de foarte multe alte infecţii cu transmitere respiratorie şi nu doar de infecţia cu SARS-CoV-2”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare este mulțumit de eficacitatea vaccinului: „Slavă Domnului că astăzi avem un vaccin, prin care ne putem proteja, și vom vedea care va fi evoluția de aici înainte, însă suntem convinși cu toții, pentru că datele, inclusiv din România, dar și din celelalte țări unde campania de vaccinare a decurs foarte bine, arată o eficiență a vaccinului în viața de zi cu zi, în sensul în care s-a dovedit scăderea incidenței cazurilor de COVID-19”.

„Acest lucru l-am observat și noi în rândul persoanelor vaccinate în etapa 1, de asemenea la persoanele care sunt vaccinate din centrele sociale, din căminele de bătrâni. La persoanele dializate iarăși se observă o scădere substanțială, chiar de peste 90 la sută a cazurilor de infecție cu SARS-CoV-2, conform colegilor din Iași, care au făcut o analiză mai detaliată”, a dăugat acesta, potrivit Digi24.

Când vom avea pandemia sub control?

Valeriu Gheorghiță estimează că la sfârșitul acestui an vom avea pandemia sub control: „cred că la sfârșitul anului putem aprecia că pandemia este sub control.”

Medicul a precizat că în luna septembrie 70% din populația României o să fie imunizată, dacă nu o să apară vreo tulpină rezistentă la vaccin.

El a subliniat că vaccinurile actuale s-au dovedit eficiente, chiar și împotriva tulpinei din Marea Britanie, considerată cu până la 70% mai contagioasă.

