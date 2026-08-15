Sport

Când se întoarce David Popovici în țară după prestația istorică de la Europenele de la Paris 2026

David Popovici a scris istorie la Paris 2026. Sportivul român este așteptat acum în țara natală. Când revine, de fapt, înotătorul legitimat la CS Dinamo.
Marian Popovici
15.08.2026 | 13:55
Cand se intoarce David Popovici in tara dupa prestatia istorica de la Europenele de la Paris 2026
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
David Popovici, așteptat înapoi în România. Foto: Mihai Antonio Vasile / Colaj FANATIK.
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David Popovici continuă să reprezinte România la cel mai înalt nivel și să scrie astfel istorie în natația europeană. După aurul de la 100 de metri liber, campionul român s-a impus și la 200 de metri la Europenele de la Paris. După experiența de neuitat, el este așteptat acum în țară. Când revine, de fapt.

Când se întoarce David Popovici în România

David Popovici este omul momentului în sportul românesc, după ce a cucerit aurul în finala probei de 200 de metri liber la Campionatele Europene de Nataţie, la scurt timp după ce făcuse același lucru și la proba de 100 de metri liber. Tânărul înotător de la CS Dinamo a fost premiat și cu titlul de „Cel mai bun înotător al anului 2025”, transformând astfel turneul de la Paris într-un moment pe care nu îl va putea uita niciodată.

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Susținut de familie și prieteni la competiția din capitala Franței, David Popovici este așteptat acum de susținătorii săi din țară. Revenirea campionului nostru în România se va petrece luni, 17 august, de la ora 15:50.

Care este următoarea competiție unde va participa David Popovici

Următorul obiectiv major al lui David Popovici va avea loc tocmai în vara anului viitor. Mai exact, campionul român va ținti Campionatele Mondiale de la Budapesta, care se vor desfășura în perioada 26 iunie – 18 iulie 2027.

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El va lua o pauză de două luni după triumful de la Paris. Chiar dacă se va întoarce la antrenamente, sunt șanse minime ca el să reprezinte România la Campionatele Mondiale în bazin scurt, care vor avea loc în China la începutul lunii decembrie din acest an.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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