Când se întoarce David Popovici în țară după prestația istorică de la Europenele de la Paris 2026

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David Popovici continuă să reprezinte România la cel mai înalt nivel și să scrie astfel istorie în natația europeană. După aurul de la 100 de metri liber, campionul român s-a impus și la 200 de metri la Europenele de la Paris. După experiența de neuitat, el este așteptat acum în țară. Când revine, de fapt.

Când se întoarce David Popovici în România

David Popovici este omul momentului în sportul românesc, după ce la Campionatele Europene de Nataţie, la scurt timp după ce făcuse același lucru și la proba de 100 de metri liber. Tânărul înotător de la CS Dinamo a fost premiat și cu titlul de , transformând astfel turneul de la Paris într-un moment pe care nu îl va putea uita niciodată.

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la competiția din capitala Franței, David Popovici este așteptat acum de susținătorii săi din țară. Revenirea campionului nostru în România se va petrece luni, 17 august, de la ora 15:50.

Care este următoarea competiție unde va participa David Popovici

Următorul obiectiv major al lui David Popovici va avea loc tocmai în vara anului viitor. Mai exact, , care se vor desfășura în perioada 26 iunie – 18 iulie 2027.

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El va lua o pauză de două luni după triumful de la Paris. Chiar dacă se va întoarce la antrenamente, sunt șanse minime ca el să reprezinte România la Campionatele Mondiale în bazin scurt, care vor avea loc în China la începutul lunii decembrie din acest an.