Când se întoarce Mircea Lucescu la Dinamo. Promisiunea pe care o așteptau fanii „câinilor roșii”: „Vom avea şi echipă dacă se face stadionul”

Sâmbătă, 14 mai, Dinamo va împlini 74 de la înființare, dar La festivitatea organizată în „Groapă” au luat parte miniştrii Lucian Bode, Attila Cseke şi Eduard Novak, dar şi foşti şi actuali sportivi, printre care și Mircea Lucescu, care a anunțat că se va întoarce în Ștefan cel Mare.

Mircea Lucescu a promis că revine în Ștefan cel Mare: „Inima mea, sufletul meu, rămân legate de Dinamo”

Actualul antrenor al lui Dinamo Kiev nu va reveni în calitate de tehnician, ci de consultant: „Ca antrenor nu cred, dar sfătuitor pot să fiu”, a spus „Il luce”. Mircea Lucescu e convins că atunci când Dinamo va avea un stadion nou, echipa, care are în palmares 18 titluri de campioană, va fi și ea la înălțime.

ADVERTISEMENT

„Vă promit că mă întorc şi vom avea şi echipă dacă vom avea stadion. Vă mulţumesc încă o dată şi vă mulţumesc şi pentru toate stadioanele pe care le-aţi făcut în România. Am revenit pe Dinamo într-un moment extraordinar pe care mi-l doream de mult, construirea unui nou stadion.

Am spus că nu mă întorc la Dinamo până nu văd un stadion nou aşa cum trebuie să aibă un club cum este Dinamo, cu asemenea performanţă internaţională de-a lungul anilor. Sunt 32 de ani de când eu nu am mai fost pe acest stadion, în afară de faptul că am fost de două ori cu Rapid ca adversar al lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

Inima mea, sufletul meu, rămân legate de Dinamo, de acest stadion care mi-a adus atâtea satisfacţii mie şi suporterilor noştri. Îmi doresc din tot sufletul ca acele vremuri să revină şi un pas este construirea unui nou stadion.

Pentru că asta va însemna foarte mult în performanţele ulterioare ale acestui club. Voi fi alături de cei care vor face tot pentru a readuce în prim plan istoria clubului Dinamo”, a declarat Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

Când va redeveni Dinamo o forță. Anunțul ministrului Bode

, Lucian Bode, speră ca în maxim doi ani roș-albii să aibă din nou o echipă puternică, așa cum se întâmpla când Mircea Lucescu era la Dinamo.

„Am lămurit o enigmă. Sper să avem şi echipă în 2024, pentru că în 2024 Dinamo va avea antrenor de echipă de cupe europene, Mircea Lucescu. Aţi auzit ce a spus domnul Lucescu, dacă avem stadion nou, din 2024 domnia sa se întoarce la Dinamo.

ADVERTISEMENT

Este o veste foarte bună. Şi pe mine m-a surprins acest anunţ, a făcut-o voluntar şi evident că ne bucură. La rezultatele pe care le-a obţinut Mircea Lucescu ca antrenor în întreaga carieră ar fi extraordinar să încheie aici. Îmi spunea că mai are doi ani de contract, aşa că ar trebui să se grăbească cu stadionul”, a declarat Lucian Bode.