Când se joacă Dinamo – Craiova, FCSB – UTA şi CFR – Rapid! Programări surpriză înaintea barajului Turcia – România

Înainte de startul primei etape de play-off și play-out, Liga Profesionistă de Fotbal a dezvăluit și programul etapei cu numărul doi. Această rundă aduce meciuri extrem de interesante, precum Dinamo – Universitatea Craiova sau FCSB – UTA.

Programul rundei a doua din play-off și play-out

A doua etapă din play-off și play-out anunță meciuri foarte interesante în SuperLiga României. Acestea sunt și ultimele meciuri înainte de pauza internațională, atunci când

care este un meci foarte important pentru ceea ce înseamnă Dinamo în lupta la titlul de campioană. De asemenea, în această etapă se mai joacă și CFR – Rapid, FCSB – UTA și FC Argeș – U Cluj. Programul arată în felul următor:

Joi, 19 martie

20:30 Dinamo – U Craiova

Vineri, 20 martie

19:00 FCSB – UTA

21:45 CFR Cluj – Rapid

Sâmbătă, 21 martie

15:00 Metaloglobus – Petrolul

17:30 Csikszereda Miercurea Ciuc – Farul Constanța

20:30 FC Argeș – Universitatea Cluj

Duminică, 22 martie

19:00 FC Hermannstadt – FC Botoșani

Luni, 23 martie

20:30 Oțelul Galați – Unirea Slobozia

Ce urmează după etapa a doua din play-off și play-out în SuperLiga României

Meciurile din runda a doua sunt ultimele partide ale lunii martie din SuperLiga României. Imediat după Oțelul Galați – Unirea Slobozia, care este epilogul etapei, competițiile intercluburi iau pauză timp de câteva zile pentru completarea grupelor de la Campionatul Mondial din această vară.

România ar putea fi și ea prezentă în Statele Unite ale Americii pentru turneul final, însă acest lucru se poate înfăptui doar dacă „tricolorii” lui Mircea Lucescu ar câștiga două meciuri de baraj. Prima partidă se va disputa sigur împotriva Turciei, pe 26 martie, iar în cazul unei victorii România ar juca împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Astfel, etapa a treia din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii României se va disputa la începutul lunii aprilie, indiferent dacă „tricolorii” trec de naționala din „Țara Semilunii” sau nu. În cazul unei înfrângeri, naționala nu se va întoarce în țară, ci va mai disputa un meci amical împotriva pierzătoarei din cealaltă partidă.