Când se joacă ”dubla” CFR Cluj – Paksi, din turul 1 preliminar al Europa League. S-au stabilit zilele și orele

În urma a turului 1 preliminar al Europa League s-a stabilit că CFR Cluj va întâlni formația maghiară Paksi. Forul european a anunțat zilele și orele la care se vor disputa cele două jocuri.

S-au hotărât zilele și orele când se va juca ”dubla” CFR Cluj – Paksi, din turul 1 preliminar al Europa League

Câștigătoarea Cupei României Betano va începe aventura europeană în mai puțin de 3 săptămâni. Primul joc al ”dublei” cu Paksi este programat în Ungaria și se va desfășura joi, 10 iulie, de la ora 20:00.

Returul va avea loc o săptămână mai târziu, în Gruia, tot de la ora 20:00, astfel că echipa lui Dan Petrescu va putea tranșa calificarea mai departe în Europa League în fața propriilor suporteri.

În cazul fericit în care va trece de câștigătoarea Cupei Ungariei, CFR Cluj va avea o misiune mult mai dificilă în turul 2 preliminar. Ardelenii vor urma să dea piept cu Lugano, ocupanta locului 4 în campionatul Elveției.

Maghiarii au coșmaruri cu românii. Ce au semnalat după ce au aflat că Paksi întâlnește CFR Cluj

Paksi a aflat marți, 17 iunie, după tragerea la sorți pentru primul tur preliminar din Europa League, că trebuie să dea piept cu CFR Cluj, deținătoarea Cupei României.

Echipa maghiară a înfruntat anul trecut, în același context, o echipă românească. Atunci, reprezentanta României era nimeni alta decât Corvinul Hunedoara, divizionara secundă. Trupa lui Florin Maxim a eliminat Paksi cu 4-2 la general.

odată ce au aflat că și anul acesta vor juca cu o echipă românească: „Anul trecut am fost sub presiune pentru că am primit un adversar din liga a doua din România, iar apoi am constatat că echipa nu era deloc atât de slabă cum credeau mulți.

Am învățat din ceea ce s-a întâmplat atunci, iar de data aceasta ne vom confrunta cu un adversar mai bine cotat decât noi", a spus și Janos Szabo, fundaș la Paksi.