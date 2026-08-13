Când se joacǎ Universitatea Craiova – Ararat din play-off-ul Europa League. Oltenii dau peste echipa care elimina U Cluj sezonul trecut

Universitatea Craiova a reușit să elimine KuPS la returul turului 3 din Europa League. Astfel, oltenii se vor lupta pentru un loc pe tabloul principal cu Ararat-Armenia, formația care a pierdut „dubla” de Champions League cu Celje.
După 1-1 în Finlanda, Universitatea Craiova a făcut tot posibilul să elimine KuPS la returul din Bănie. Oltenii au reușit să îi învingă pe nordici și să acceadă astfel în play-off-ul Europa League, ultima treaptă înaintea participării pe tabloul principal al competiției. La tragerea la sorți efectuată luni, 3 august, UEFA a stabilit inclusiv meciurile din play-off-ul acestei competiții.
Astfel, campioana României o va înfrunta pe Ararat-Armenia, formația care a părăsit turul 3 preliminar UEFA Champions League după 2-3 la general în fața slovenilor de la Celje. Meciurile din play-off-ul Europa League, sezonul 2026-2027, se vor juca pe 20 august (turul) și pe 27 august (returul).
Ararat-Armenia nu este o străină pentru fotbalul românesc. La startul sezonului trecut, în turul 2 preliminar UEFA Conference League, armenii treceau de U Cluj. După 0-0 în Armenia, echipa condusă în prezent de Manuel Jorge da Silva Cruz, cunoscut drept Tulipa, învingea în România cu 2-1 după prelungiri.
Odată cu succesul în fața lui KuPS, oltenii sunt siguri de prezența pe tabloul principal din Conference League, cea de-a treia competiție europeană oferită de UEFA. În stagiunea trecută, echipa din Bănie se clasa pe locul 25, cu 7 puncte, fix sub locul 24, primul care garanta prezența în primăvara europeană. KuPS, echipa care s-a duelat acum cu oltenii, încheia cu același număr de puncte, dar pe poziția 21.