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Când se joacǎ Universitatea Craiova – Ararat din play-off-ul Europa League. Oltenii dau peste echipa care elimina U Cluj sezonul trecut

După ce a trecut de KuPS, Universitatea Craiova mai are un singur adversar până să ajungă pe tabloul principal din Europa League: Ararat-Armenia. Când se joacă „dubla” cu armenii.
Mihai Dragomir
13.08.2026 | 21:58
Cand se joaca Universitatea Craiova Ararat din playofful Europa League Oltenii dau peste echipa care elimina U Cluj sezonul trecut
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Când se dispută play-off-ul Europa League. Foto: Colaj FANATIK.
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Universitatea Craiova a reușit să elimine KuPS la returul turului 3 din Europa League. Astfel, oltenii se vor lupta pentru un loc pe tabloul principal cu Ararat-Armenia, formația care a pierdut „dubla” de Champions League cu Celje.

Universitatea Craiova se luptă cu Ararat-Armenia pentru un loc pe tabloul principal din Europa League

După 1-1 în Finlanda, Universitatea Craiova a făcut tot posibilul să elimine KuPS la returul din Bănie. Oltenii au reușit să îi învingă pe nordici și să acceadă astfel în play-off-ul Europa League, ultima treaptă înaintea participării pe tabloul principal al competiției. La tragerea la sorți efectuată luni, 3 august, UEFA a stabilit inclusiv meciurile din play-off-ul acestei competiții.

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Astfel, campioana României o va înfrunta pe Ararat-Armenia, formația care a părăsit turul 3 preliminar UEFA Champions League după 2-3 la general în fața slovenilor de la Celje. Meciurile din play-off-ul Europa League, sezonul 2026-2027, se vor juca pe 20 august (turul) și pe 27 august (returul).

Ararat-Armenia nu este o străină pentru fotbalul românesc. La startul sezonului trecut, în turul 2 preliminar UEFA Conference League, armenii treceau de U Cluj. După 0-0 în Armenia, echipa condusă în prezent de Manuel Jorge da Silva Cruz, cunoscut drept Tulipa, învingea în România cu 2-1 după prelungiri.

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Universitatea Craiova, sigură de tabloul principal din Conference League

Odată cu succesul în fața lui KuPS, oltenii sunt siguri de prezența pe tabloul principal din Conference League, cea de-a treia competiție europeană oferită de UEFA. În stagiunea trecută, echipa din Bănie se clasa pe locul 25, cu 7 puncte, fix sub locul 24, primul care garanta prezența în primăvara europeană. KuPS, echipa care s-a duelat acum cu oltenii, încheia cu același număr de puncte, dar pe poziția 21.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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