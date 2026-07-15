Când se joacă dubla Universitatea Craiova – Levski Sofia. Datele meciurilor din turul doi al Ligii Campionilor. Exclusiv

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Universitatea Craiova este foarte aproape de calificarea în turul al doilea preliminar al UEFA Champions League, iar în Bănie se conturează deja următoarea provocare europeană. După avantajul consistent luat în fața celor de la ML Vitebsk, oltenii cunosc deja și programul dublei pe care ar urma să o dispute împotriva bulgarilor de la Levski Sofia.

Când sunt programate duelurile dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, partida tur dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia este programată miercuri, 22 iulie, pe stadionul „Georgi Asparuhov” din Sofia, arena pe care formația bulgară își dispută meciurile de pe teren propriu.

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Returul este programat o săptămână mai târziu, miercuri, 29 iulie, pe stadionul „Ion Oblemenco”, acolo unde Universitatea Craiova ar urma să dispute un nou meci european în fața propriilor suporteri.

Totuși, până la confruntarea cu Levski Sofia, echipa pregătită de Filipe Coelho trebuie să încheie misiunea începută în prima manșă cu ML Vitebsk. Oltenii s-au impus cu 4-1 în deplasare și sunt mari favoriți la calificarea în turul al doilea preliminar al UEFA Champions League, returul urmând să se dispute în aceeastă seară, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

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22 iulie este data meciului tur dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia, joc ce se va disputa în Bulgaria

este data meciului tur dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia, joc ce se va disputa în Bulgaria 29 iulie este data meciului retur dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia, pe „Ion Oblemenco“

Levski Sofia nu i-a dat șanse lui Borac și se pregătește de „încleștarea“ cu oltenii

Universitatea Craiova și-a aflat adversara din cu o zi înaintea returului cu ML Vitebsk din turul 1. Marți, 14 iulie, fost programat returul „dublei” Levski Sofia și Borac Banja Luka. După 1-1 în prima manșă, campioana Bulgariei a luat o opțiune uriașă la calificare.

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După doar o oră de joc, bulgarii aveau deja 2-0. Oko-Flex (48) și Reinaldo (59) au marcat golurile vecinilor noștri împotriva campioanei din Bosnia & Herțegovina. Levski Sofia a continuat ofensiva și după minutul 60, astfel că bulgarii au mai zguduit o data plasa porții lui Cetkovic. Același brazilian, Reinaldo, unul dintre cei mai periculoși jucători de la Levski, a făcut 3-0 în minutul 65. Până la final, Levsi Sofia a spulberat-o pe Borac Banja Luka. Perea (85) a închis tabela la 4-0.

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Returul dintre Universitatea Craiova și ML Vitebsk ar trebui să fie o simplă formalitate pentru olteni și să gândească încă de acum la „dubla” din turul 2 preliminar UEFA Champions League.

4-0 a fost scorul meciului retur dintre Levski Sofia și Borac Banja Luka

Cine e Levski Sofia, viitoarea adversară a Craiovei din turul 2 UEFA Champions League

Levski Sofia, echipa cu care U Craiova se va lupta pentru un loc în turul 3 preliminar, . Are în palmares nu mai puțin de 27 de titluri de campioană, 26 de Cupe ale Bulgariei și 3 Supercupe. Totuși, până la reușita din sezonul 2025-2026, Levski Sofia nu mai câștigase titlul de campioană de la finalul stagiunii 2008-2009.

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Cu un lot evaluat de transfermarkt.com la 36,98 milioane de euro, Levski Sofia nu este departe de Universitatea Craiova, al cărui lot valorează 38,60 milioane de euro. Cei mai scumpi fotbaliști din echipa pregătită de Julio Velázquez sunt doi fundași, stoperul Christian Makoun și fundașul stânga Macion, fiecare câte 3,5 milioane de euro.