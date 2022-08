Când se joacă Gabriela Ruse – Coco Gauff, în turul 2 de la US Open 2022! Românca, şansa revanşei după thriller-ul de la Wimbledon

, şi a obţinut calificarea în turul 2 de la US Open 2022. Coco Gauff este următoarea adversară a româncei, la aproape două luni de la precedentul duel direct, din turul 1 de la Wimbledon 2022.

Când este programat meciul Gabriela Ruse – Coco Gauff, în turul 2 de la US Open 2022

Meciul Gabriela Ruse – Coco Gauff se va disputa miercuri, iar organizatorii vor anunţa în cursul serii de marţi ora de start a partidei. Este şansa revanşei pentru jucătoarea din România, după ce adversara din turul 2 de la US Open a învins-o, în acest an, la Wimbledon.

În turul 1 de la Wimbledon 2022, Coco Gauff a învins-o pe Gabriela Ruse în trei seturi, scor 2-6, 6-3, 7-5. După ce a câştigat primul set din meciul disputat pe 28 iunie, românca a cedat actul secund, iar decisivul a oferit un adevărat show.

Cele două jucătoare au mers cap la cap, după câte un break obţinut, până la 5-5. La capătul unui game foarte disputat, Coco Gauff a făcut break-ul, după ce Gabriela Ruse salvase patru mingi de break. În ultimul game al meciului, americanca a câştigat la zero şi a obţinut calificarea în turul 2.

După ce a eliminat-o pe Gabriela Ruse, Coco Gauff a învins-o şi pe Mihaela Buzărnescu, scor 6-2, 6-3, însă s-a oprit în turul 3, unde Amanda Anisimova s-a impus în trei seturi.

Gabriela Ruse, prima victorie după două luni şi jumătate

La finalul meciului cu Daria Saville, Gabriela Ruse a izbucnit în lacrimi, o descătuşare după o perioadă foarte grea pentru jucătoarea de 24 de ani. Românca nu mai câştigase de pe 13 iunie 2022, când o învingea pe Qiang Wang, în turul 1 de la WTA Birmingham.

De atunci şi până la US Open, Gabriela Ruse legase cinci înfrângeri consecutive, printre care s-a numărat şi eliminarea din turul 1 de la Wimbledon 2022, în faţa lui Coco Gauff.

De altfel, anul 2022 a fost unul dificil pentru Gabriela Ruse. În aprilie, înainte de , sportiva de 24 de ani a fost obligată să ia o pauză, după ce medicii i-au descoperit o inflamaţie a inimii. Mai mult decât atât, Gabi Ruse fusese depistată pozitiv la COVID-19, în luna februarie.

“M-am luptat cu o pneumonie virală după ce am suferit de COVID 19 pe toată perioada lunii februarie. În Dubai am jucat sub tratament cu antibiotic. Nu am vrut niciodată să renunț, am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru a concura la turneele din SUA. Am simțit efectele unei boli de lungă durată.

În timpul turneului de la Miami am început să mă simt mai bine, deși mă luptam să trec de turul 2. La Charleston din nou m-am simțit lentă, fără energie și fără putere. Investigații mai amănunțite au scos la iveală o inflamație a inimii”, a fost mesajul postat de Gabriela Ruse.