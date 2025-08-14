Când se joacă Universitatea Craiova – Basaksehir, în play-off-ul UEFA Conference League

Universitatea Craiova este la doar un pas de calificarea în faza principală a UEFA Conference League. Gruparea din Bănie va întâlni Istanbul Basaksehir în play-off, iar partida tur dintre cele două va avea loc în Turcia.

Când are loc partida tur dintre Istanbul Basaksehir și Universitatea Craiova

După ce , Universitatea Craiova se află în fața unei performanțe remarcabile pe plan european.

Gruparea antrenată de Mirel Rădoi va juca pentru calificarea în faza principală a competiției, iar adversara oltenilor .

Formația din Superliga Turciei a trecut cu 4-2 la general de norvegienii de la Viking și pornește din postura de favorită în această dublă cu Universitatea Craiova.

Partida tur dintre cele două se joacă pe data de 21 august și va avea loc în Turcia, urmând ca returul să se dispute pe stadionul ”Ion Oblemenco”, o săptămână mai târziu.

61,13 milioane de euro este valoarea totală a lotului celor de la Istanbul Basaksehir

Universitatea Craiova, start senzațional de sezon

Universitatea Craiova are parte de un start de sezon fabulos sub comanda lui Mirel Rădoi. Cu o campanie de transferuri impresionantă, formația din Bănie este lider în SuperLiga și la un pas de calificarea în faza principală a UEFA Conference League.

Oltenii sunt pe primul loc în campionat și au făcut spectacol în disputele din cupele europene. Chiar dacă au pierdut manșa tur cu FK Sarajevo, aceștia s-au revanșat pe ”Oblemenco”, acolo unde au reușit o calificare cu 4-0.

Nici Spartak Trnava nu le-a pus probleme elevilor lui Rădoi, care au trecut fără emoții pentru a se califica în play-off-ul celei de-a treia competiții ca importanță a UEFA.