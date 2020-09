Când se joacă meciul Simona Halep – Gabrine Muguruza în semifinale la WTA Roma! Ora de start

Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de la Roma după abandonul Yuliei Putintseva la scorul de 6-2, 2-0 în favoarea româncei. Partida a durat doar 50 de minute.

Simona va disputa semifinala în companiei sportivei din Spania, Gabrine Muguruza, favorita numărul 9 la câștigarea turneului. Mugurza a obținut calificarea în semifinale, după un meci care a durat mai mult de două ore, împortiva Viktoriei Azarenka din Belarus scor 3-6, 6-3, 6-4.

Meciul se va disputa cu începere la ora 13:00, pe arena centrală de la Foro Italico, fiind și prima semifinală a zilei. În cealaltă semifinală se vor duel două sportive din Cehia, Karolina Pliskova și Marketa Vondrousova.

Când se joacă meciul Simona Halep – Gabrine Muguruza în semifinale la WTA Roma!

Sportiva născută la Constanța își dorește mult o victorie în capitala Italiei, la finalul partidei fiind mulțumită de prestația avută pe teren și a exprimat dorința de a se impune la finalul turneului: “Din punctul meu de vedere am jucat un tenis bun, am fost și agresivă, dar am și înălțat mingea când a trebuit. Serviciul a mers foarte bine. O să iau ce e pozitiv și mă bucur că am simțit terenul mult mai bine decât în meciul de ieri.

Cu siguranță am jucat mai bine de la meci la meci. Astăzi am avut mai mult timp să lovesc mingea, așa cum îmi place. Îmi doresc foarte mult acest trofeu, este unul dintre preferatele mele. Încerc, cât se poate de mult, să-l câștig. Am meciuri grele până să mă gândesc la trofeu” a declarat Simona pentru Digisport.

Aceasta, în spirit de mare campioană, a recunoscut că empatizează cu adversara sa care a abandonat din cauza unei accidentări: “Nu a fost un final de meci pe care noi ni-l dorim vreodată, pentru că o accidentare este grea pentru orice jucător. Îmi pare rău pentru ea, a jucat foarte bine la US Open.”

Pentru Halep aceasta este cea de-a patra semifinală în acest an 2020 după rezultatele obținute la Australian Open, Dubai și Praga.

Muguruza conduce în întânlirile directe

Semifinala de la Roma va fi cea de-a 7-a întânlire directă între cele două sportive, ultima dată impunându-se iberica în semifinala de la Australian Open din acest an.

Muguruza conduce cu 4-2 în întâlnirile directe însă în singurele meciuri pe zgură de până acum, Simona s-a impus de fiecare dată. Ultimul succes datează din 2018, la Roland Garros, atunci când românca s-a impus în semifinale, scor 6-1, 6-4.

Turneul de la Roma a fost fondat în 1930, iar premiile totale însumează aproximativ 3,5 milioane de euro cu 33,5% mai puțin decât în 2019.