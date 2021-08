Când se joacă Simona Halep – Camila Giorgi în turul 1 la US Open. Programul româncelor în runda inaugurală

Rămasă în afara topului WTA 10 din cauza accidentării suferite cu mai bine de trei luni în urmă, Simona Halep intră în scenă pe hardul de la US Open mânată de un singur gând: să-și regăsească forma de altădată.

Nu va avea, însă, o misiune deloc ușoară, pentru că , italianca aflată pe locul 36 în ierarhia mondială și încoronată recent campioană la Montreal. Meciul este programat luni, 30 august, la ora 18:00, pe arena Grandstand – a treia ca importanță din complexul de la Flushing Meadows – și deschide, practic, ultimul Grand Slam al anului.

Dincolo de fostul lider mondial, vom putea vedea „la lucru” alte trei reprezentante ale României. Este vorba despre Irina Begu, Ana Bogdan și Gabriela Ruse, aflată la prima sa prezență pe tabloul principal al acestui turneu. În schimb, Sorana Cîrstea se vede nevoită să aștepte până marți.

Deși , Simona Halep (13 WTA) are motive de bucurie înaintea meciului din turul inaugural al US Open. Sau cel puțin așa reiese din imaginile surprinse chiar în timpul antrenamentului.

Notice no tape on her leg now. Hopefully a good sign!

— 🇷🇴WTA Romania🇷🇴 (@WTARomania)