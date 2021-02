Când se joacă Simona Halep – Lizette Cabrera, în turul 1 de la Australian Open 2021

Simona Halep – Lizette Cabrera este meciul de debut al româncei la Australian Open 2021. Organizatorii de la Melbourne au stabilit ziua în care se va disputa confruntarea.

Jocurile de pe jumătatea inferioară a tabloului, pe care se află și Simona Halep, sunt programate luni. Nu este chiar cea mai bună veste pentru Simona Halep.

Simona ar fi preferat să aibă la dispoziție mai mult timp pentru recuperarea după problemele la spate pe care le-a avut în duelul cu Alexandrova. Pe de altă parte, a asigurat că se simte deja mult mai bine după tratamentele pe care le-a făcut vineri noapte și luni dimineață.

Simona Halep – Lizette Cabrera se joacă luni, după ora 2:00 a României. Programul va fi anunțat în cursul zilei de duminică

Simona Halep – Lizette Cabrera se joacă în prima zi de concurs la Melbourne, luni, 8 februarie. Turneul ia startul după ora 2:00 noaptea a României. Ora de start va fi stabilită în cursul zilei de duminică.

“Am avut ceva de suferit din cauza condițiilor meteo. Mușchii de la spate s-au blocat puțin. Dar am făcut un tratament azi-noapte, după meci, și în această dimineață. Mă simt mai bine acum. Nu este nimic periculos.

Sunt obișnuită, pentru că mi se întâmplă atunci când este mai frig afară. Am pățit asta și la Roland Garros, anul trecut. Nu sunt foarte îngrijorată, dar încerc să mă ocup de această problemă. Mă voi antrena normal în următoarele zile, înainte de startul turneului”, a declarat Simona Halep despre problemele ei medicale.

Lizette Cabrera, 23 de ani, este pe locul 235 în clasamentul WTA. Și a ajuns pe tabloul principal la Melbourne datorită unui wild-card pe care l-a primit din partea organizatorilor. Este pentru a cincea oară prezentă pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam, fără să obțină vreo victorie.

Cinci jucătoare din România, în prima zi la Australian Open 2021. Sorana Cîrstea – Patricia Țig și Mihaela Buzărnescu, în program

“Nu o știu pe Lizette Cabrera, nu am mai jucat împotriva ei până acum. Nu am foarte multe date despre cum lovește mingea. Am văzut niște meciuri pe Internet. Mereu este o provocare în prima rundă, mă voi antrena și voi încerca să fiu pregătită”, a mai declarat Simona Halep într-o conferință de presă.

Alte patru jucătoare din România vor fi programate în prima zi de concurs la Australian Open 2021. Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Patricia Țig, Mihaela Buzărnescu are un duel cu Bianca Andreescu, iar Irina Begu va juca împotriva Ninei Stojanovic.

Singura jucătoare din România care a fost repartizată pe jumătatea superioară a tabloului este Ana Bogdan. Aceasta va juca marți, împotriva americancei Danielle Rose Collins.