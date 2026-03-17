Când se judecă la TAS contestația lui Ilie Drăgan. Mizează pe votul FCSB. Reacția candidatului la alegerile FRF. Exclusiv

Când se judecă, de fapt, la TAS contestația lui Ilie Drăgan împotriva lui Răzvan Burleanu. Candidatul la alegerile FRF se bazează pe votul FCSB.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
17.03.2026 | 16:00
Ce a declarat Ilie Drăgan, cu o zi înainte de alegerile FRF. Dispută cu Răzvan Burleanu. Foto: colaj Fanatik.
Miercuri, 18 martie, vor avea loc alegerile pentru șefia FRF. Răzvan Burleanu și Ilie Drăgan candidează pentru funcția de președinte, iar actualul șef al federației a primit o veste excelentă înainte de vot. Ilie Drăgan a oferit o primă reacție pentru FANATIK.

Veste excelentă pentru Răzvan Burleanu înainte de alegerile FRF

Ilie Drăgan a solicitat suspendarea alegerilor pentru conducerea Federației Române de Fotbal, motivând că Răzvan Burleanu a bifat deja trei mandate în funcția de președinte, limita maximă prevăzută de regulament. Totuși, TAS i-a respins solicitarea înaintată de președintele clubului 3 Kids Sport.

Potrivit GSP, alegerile se vor desfășura conform programului stabilit inițial, adică miercuri, 18 martie. Contestația depusă de Ilie Drăgan va fi judecată ulterior, iar un verdict final ar putea veni abia după ce noul președinte al FRF va fi ales de reprezentanții fotbalului românesc.

Prima reacție a lui Ilie Drăgan după ce TAS i-a respins contestația. Când ar urma să vină verdictul

Totuși, Ilie Drăgan rămâne ferm pe poziții și a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că își va continua demersurile după Adunarea Generală a FRF. Un verdict în cazul contestației propuse de Ilie Drăgan ar urma să apară la începutul lunii aprilie. De asemenea, Ilie Drăgan susține că se bazează pe votul FCSB la alegerile pentru fotoliul de lider de la Casa Fotbalului.

După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi...
Digi24.ro
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”

„Țin să punctez în primul rând că TAS nu i-a validat candidatura lui Răzvan Burleanu, ci nu a respins organizarea alegerilor. Se va analiza după alegeri, la începutul lunii aprilie. Federația nu a fost de acord să se judece în regim de urgență. Au mai fost cazuri când s-au întors lucrurile.

S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO,...
Digisport.ro
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
Voi lua cuvântul mâine în Adunarea Generală și veți afla mai multe. Oricine e liber să candideze. Puteau să vină persoane cu notorietate dar nu au dorit. Eu știu că FCSB va vota cu mine. Nu vreau să spun pe câte voturi mă bazez pentru că n-am cerut nimănui să îmi spună dacă mă votează sau nu. Mă bazez pe conștiința oamenilor că vor să le fie mai bine”, a declarat Ilie Drăgan, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Răzvan Burleanu pare favorit pentru câștigarea unui al patrulea mandat la conducerea fotbalului românesc. Mai mulți oficiali din fotbal și-au exprimat deja susținerea pentru actualul președinte. Printre aceștia se numără și Radu Constantea, președintele Universității Cluj: „Noi vom merge în continuare cu Răzvan Burleanu. A ajutat imaginea fotbalului românesc”, a declarat acesta la Digi Sport.

Istvan Kovacs, retrogradat!? Decizia luată la nivel înalt după scandalul din Rapid –...
Fanatik
Istvan Kovacs, retrogradat!? Decizia luată la nivel înalt după scandalul din Rapid – Dinamo
Gigi Becali, răspuns devastator după acuzațiile lui Vasile Dîncu: „Doar numele meu face...
Fanatik
Gigi Becali, răspuns devastator după acuzațiile lui Vasile Dîncu: „Doar numele meu face cat 1000 de Dîncu! Cum să se pună el cu mine?”. Exclusiv
Medie de vârstă incredibilă a FCSB-ului la meciul cu Metaloglobus. Andrei Vochin, dezlănțuit:...
Fanatik
Medie de vârstă incredibilă a FCSB-ului la meciul cu Metaloglobus. Andrei Vochin, dezlănțuit: „O mare problemă de business. N-ai fost în stare!”
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Adrian Porumboiu, atac dezlănțuit în direct la adresa membrului Generației de Aur: 'Un...
iamsport.ro
Adrian Porumboiu, atac dezlănțuit în direct la adresa membrului Generației de Aur: 'Un umil servil! Nu există așa ceva'
