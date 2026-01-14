Când se pun în vânzare și cât costă biletele pentru FCSB – Fenerbahce. Se anunță infern pe Arena Națională!

ADVERTISEMENT

FCSB – Fenerbahce este probabil cel mai așteptat meci de către fanii bucureștenilor din acest sezon de Europa League. Deși la București au mai venit echipe interesante, precum Feyenoord, iar fanii au trăit un vis pe Arena Națională, formația turcă are ceva aparte, iar campioana României a anunțat când se vor pune biletele în vânzare.

FCSB vrea o asistență record la meciul cu Fenerbahce. Când se vor putea achiziționa biletele

SuperLiga României este gata să revină, iar pentru FCSB revine și fotbalul european. Campioana României mai are de disputat cel puțin două meciuri în acest sezon de Europa League, iar unul dintre ele va fi cel de acasă, împotriva lui Fenerbahce.

Cu trei puncte luate în Croația, roș-albaștrii ar lupta în fața propriilor fani pentru calificarea în play-off.

Biletele online vor fi puse în vânzare începând cu miercuri, 14 ianuarie, de la ora 12:00: „Campioana României anunță că biletele pentru partida cu Fenerbahce SK, din UEFA Europa League (joi, 29 ianuarie, 22:00 – Arena Națională) vor fi disponibile online, pe platforma de ticketing a clubului, începând de miercuri, 14 ianuarie, ora 12:00”, a anunțat clubul pe Facebook.

Cât costă un bilet la FCSB – Fenerbahce

Biletele pentru meciul de pe 29 ianuarie sunt destul de accesibile pentru oricine dorește să susțină echipa roș-albastră, iar prețurile sunt de două ori mai ieftine decât

Pentru suporterii ce vor să-și încurajeze favoriții din peluză, prețurile sunt între 40 și 60 de lei, în funcție de inelul dorit. Un bilet la Tribuna a 2-a este între 75 de lei și 125 de lei, în timp ce un bilet la VIP 1 ajunge până la 500 de lei. Așa arată lista totală de prețuri:

PELUZA – INEL 3 – 40 LEI

PELUZA – INEL 2 – 50 LEI

PELUZA – INEL 1 – 60 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 3 – 75 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 2 – 100 LEI

TRIBUNA 1 – INEL 3 – 75 LEI

TRIBUNA 1 – INEL 2 – 100 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 1 – 125 LEI

VIP 3 – 200 LEI

VIP 2 – 300 LEI

VIP 1 – 500 LEI

„Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet. Vă așteptăm alături de noi!”, au mai menționat cei de la FCSB