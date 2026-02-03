Când se retrage Dan Șucu din fotbal? „70 de milioane pentru Rapid și dublu pentru Genoa!”. Comparația cu Gigi Becali. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dan Șucu a avut o perioadă nu tocmai plăcută recent. Patronul de la Rapid și Genoa a suferit din cauza rezultatelor înregistrate de ambele echipe. Dumitru Dragomir știe când se va retrage afaceristul român din fotbal.

Dumitru Dragomir știe când se retrage Dan Șucu din fotbal

Dan Șucu nu a avut motive să zâmbească zilele acestea, după ce Genoa a pierdut cu 2-3 în fața lui Lazio din cauza unui penalty dictat în prelungirile partidei, în timp ce Rapidul a cedat acasă cu 0-2 în fața celor de la U Cluj.

Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, Dumitru Dragomir a spus condițiile în care se va întâmpla, totuși, acest scenariu.

. Dan Șucu nu renunță la Rapid. Doar dacă va avea o ofertă nemaipomenită, pentru Rapid peste 1oo de milioane, iar pentru Genoa peste 15o de milioane.

Șucu vinde Rapid cu cel puțin 70-80 de milioane de euro, iar pe Genoa pentru dublu. Cum să se retragă? Deja a prins gustul!”, a spus inițial fostul șef LPF.

Patimile fotbalului. Dumitru Dragomir a spus ce consecințe negative are, de fapt

Ulterior, Dumitru Dragomir a vorbit despre cât de mult poate dăuna sănătății patronilor de fotbal acest sport. Fostul conducător din fotbalul românesc a subliniat importanța unui caracter tare pentru a rezista și celor mai puternice șocuri.

„Gigi de ce crezi că nu vinde? Se îmbolnăvește dacă vinde. Știi cât suferă când pierde? Ce tensiune are… Voi credeți că e ușor la fotbal? Fotbalul te distruge, îți distruge sănătatea, tot… E un război săptămânal.

Acum te bucuri ca tâmpitul, săptămâna viitoare intri în mormânt de supărare. Săptămână de săptămână e război. Trebuie să fii puternic, să ai nervi de oțel”, a mai spus Dumitru Dragomir.

24 mai 2022 este data la care Dan Șucu a devenit acționar la Rapid

18 decembrie 2024 este data când Dan Șucu a intrat în conducerea lui Genoa