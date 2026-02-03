Când se retrage Dan Șucu din fotbal? „70 de milioane pentru Rapid și dublu pentru Genoa!”. Comparația cu Gigi Becali. Exclusiv

Dan Șucu a avut o perioadă nu tocmai plăcută recent. Patronul de la Rapid și Genoa a suferit din cauza rezultatelor înregistrate de ambele echipe. Dumitru Dragomir știe când se va retrage afaceristul român din fotbal.
Dan Șucu nu a avut motive să zâmbească zilele acestea, după ce Genoa a pierdut cu 2-3 în fața lui Lazio din cauza unui penalty dictat în prelungirile partidei, în timp ce Rapidul a cedat acasă cu 0-2 în fața celor de la U Cluj.
Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, a transmis la FANATIK SUPERLIGA că nu se pune problema ca Dan Șucu să se retragă. Dumitru Dragomir a spus condițiile în care se va întâmpla, totuși, acest scenariu.
„Dan Șucu nu s-a certat cu Gigi Corsicanu. Dan Șucu nu renunță la Rapid. Doar dacă va avea o ofertă nemaipomenită, pentru Rapid peste 1oo de milioane, iar pentru Genoa peste 15o de milioane.
Șucu vinde Rapid cu cel puțin 70-80 de milioane de euro, iar pe Genoa pentru dublu. Cum să se retragă? Deja a prins gustul!”, a spus inițial fostul șef LPF.
Ulterior, Dumitru Dragomir a vorbit despre cât de mult poate dăuna sănătății patronilor de fotbal acest sport. Fostul conducător din fotbalul românesc a subliniat importanța unui caracter tare pentru a rezista și celor mai puternice șocuri.
„Gigi de ce crezi că nu vinde? Se îmbolnăvește dacă vinde. Știi cât suferă când pierde? Ce tensiune are… Voi credeți că e ușor la fotbal? Fotbalul te distruge, îți distruge sănătatea, tot… E un război săptămânal.
Acum te bucuri ca tâmpitul, săptămâna viitoare intri în mormânt de supărare. Săptămână de săptămână e război. Trebuie să fii puternic, să ai nervi de oțel”, a mai spus Dumitru Dragomir.