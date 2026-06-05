Când se reunește, de fapt, FCSB. Unde merge echipa lui Gigi Becali în cantonament, program meciuri amicale

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Mihai Stoica (61 de ani) a dezvăluit care este programul FCSB-ului în această vară. Roș-albaștrii se vor pregăti puternic pentru a își lua revanșa pentru sezonul modest care tocmai s-a încheiat, dar și pentru preliminariile Conference League.

Când se reunește FCSB pentru pregătirea de vară

FCSB a terminat pe locul 8 în SuperLiga, dar a prins in extremis ultimul loc de Europa. Echipa lui Marius Baciu va juca în preliminariile Confernece League, după ce a învins-o pe Dinamo în baraj, scor 2-1. fosta campioană și-a făcut deja planurile pentru perioada de pregătire în această vară. FCSB se va reuni oficial pe data de 22 iunie și va merge în cantonament în Olanda.

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„Noi, primii care au ceva probleme se vor reuni pe data de 17. Echipa va face vizita medicală și primul antrenament pe data de 22. Pe 26 iunie plecăm și e o premieră că plecăm în Olanda. Vom pleca la Venray. E o localitate apropiată de granița cu Germania, la vreo 40 și ceva de km de Eindhoven și la vreo 85 de km de Dusseldorf.

Acolo vom sta până pe 10 iulie și, probabil, pe data de 5 și de 8 vom disputa două jocuri amicale. Sunt adversari foarte puternici. Nu i-am închis încă, dar sunt în zonă. Cum am făcut în fiecare an în Olanda”, a spus MM Stoica.

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David Miculescu, operat de profesorul care l-a operat și pe Lamine Yamal

Președintele C.A. de la FCSB a vorbit și despre problemele medicale cu care se confruntă David Miculescu. „Jucătorii de la națională, prima lor zi de antrenament va fi în Olanda. Să vedem cât va sta Joao Paulo la Cupa Mondială, Ngezana se va opera. Miculescu a suferit o intervenție chirurgicală și va sta cinci săptămâni.

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Miculescu a jucat 45 de minute accidentat cu Botoșani. Cu Dinamo nu a mai putut juca deloc. Are o intervenție să scape de pubalgie. Este la Londra, e un profesor care a intervenit și la Lamine Yamal când a vrut probleme. Este vorba despre profesorii Schilders și Johnson”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.

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