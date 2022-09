Când se sărbătorește Halloween 2022. Data e aceeași în fiecare an

Sărbătoarea Halloween are aceeași dată în fiecare an și provine din SUA, însă cu timpul a ajuns să fie celebrată în toată lumea.

Când e sărbătoarea Halloween 2022

Denumit și Allhalloween, All Hallows’ Eve sau All Saints’ Eve, Halloween-ul datează încă din anul 1745. “Hallowe’en” înseamnă seara Sfinților, iar “Hallow” înseamnă sfinți, în timp ce “Even” înseamnă Eva pentru scoțieni, ulterior fiind prescurtat în “e’en” sau “een”.

ADVERTISEMENT

În timp, “Hallow Even” s-a transformat în Hallowe’en, apoi în Halloween.

este sărbătorit în fiecare an pe 31 octombrie, chiar în ajunul sărbătorii creștine occidentale numită Ziua Tuturor Sfinților (1 noiembrie). Aceasta din urmă mai este cunoscută și ca All Halloween, All Hallows’ Eve sau All Saints’ Day Eve.

În 2022, sărbătoarea Halloween pică într-o zi de luni.

Vechiul festival celtic Samhain stă la baza originii acestei sărbători, atunci când oamenii obișnuiau să aprindă focuri de tabără și să poarte costume pentru a alunga fantomele.

ADVERTISEMENT

În secolul al VIII-lea, Papa Grigore al III-lea a desemnat ziua de 1 noiembrie ca moment de cinstire a tuturor sfinților, care a încorporat, după puțin timp, unele dintre tradițiile Samhain. Seara de dinainte era cunoscută ca “All Hallows Eve”, care a devenit apoi Halloween.

Inițial, a fost foarte limitată în Noua Anglie colonială, astăzi partea de nord-est a Statelor Unite Ale Americii, din cauza sistemului strict de credințe protestante de acolo. În schimb, sărbătoarea era mult mai populară în Maryland și în coloniile de sud.

ADVERTISEMENT

Ce tradiții se practică de Halloween

Cu timpul, Halloween s-a transformat într-o zi de activități cum ar fi “trick-or-treating”, un obicei practicat de copii seara, atunci când colindă casele oamenilor pentru a primi dulciuri, spunând “Ne dați ori nu ne dați?”.

În cazul în care nu primesc dulciuri, copiii obișnuiesc să îi facă o farsă celui care a refuzat să le ofere. În SUA și Canada, colindatul este cea mai populară tradiție de Halloween.

ADVERTISEMENT

Printre activitățile specifice acestei sărbători se mai numără sculptarea de felinare, îmbrăcarea de costume, mâncarea de dulciuri și adunările festive.

ADVERTISEMENT

Sărbătorirea Halloweenului a fost extrem de limitată în Noua Anglie colonială, din cauza sistemului rigid de credințe protestante de acolo. Halloween-ul era mult mai răspândit în Maryland și în coloniile din sud.

În trecut, pe măsură ce s-au îmbinat credințele și obiceiurile diverselor grupuri etnice europene și ale indienilor americani, a început să apară o versiune diferită a sărbătorii.

Astfel, aveau loc “petreceri de joacă”, adică evenimente publice organizate pentru a celebra recolta. Vecinii obișnuiau să spună povești despre cei decedați, își spunea reciproc norocul, cântau și dansau. Printre festivitățile de Halloween se numărau și povestirile despre fantome.

După jumătatea secolului al XIX-lea, în SUA a intrat un noi val de imigranți, printre care foarte mulți irlandezi. Aceștia au contribuit la popularizarea sărbătorii.

Un simbol specific de Halloween este dovleacul sculptat, care reprezintă Lanterna lui Jack. Astăzi, cu ocazia acestei sărbători, oamenii obișnuiesc să se costumeze în diverse personaje.

Și locuitorii din Marea Britanie și Irlanda obișnuiesc să sărbătorească Halloween în număr mare.

În ultimii ani, sărbătoarea a devenit populară și în România. Cu toate acestea, românii nu practică toate tradițiile din vest. Au loc petreceri specifice cu ocazia Halloween-ului, la care oamenii se costumează.