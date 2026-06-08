Când se trage la sorți țintarul din SuperLiga 2026-2027. LPF modifică programul noului sezon

ADVERTISEMENT

Cluburile din SuperLiga trebuie să mai aștepte pentru a afla programul complet al sezonului 2026-2027. Inițial, tragerea la sorți a țintarului era programată pentru finalul lunii iunie. Modificarea calendarului competițional a dus însă la amânarea evenimentului.

Când va fi tras la sorți țintarul SuperLigii 2026-2027

FANATIK a aflat în exclusivitate că tragerea la sorți a țintarului noului sezon din SuperLiga a fost mutat la începutul lunii iulie, mai exact în prima săptămână din luna lui „Cuptor”. Inițial, evenimentul trebuia să aibă loc la finalul lui iunie. Decizia vine după ce startul stagiunii 2026-2027 a fost amânat cu o săptămână. iar campionatul nu va mai începe în weekendul 11-12 iulie, ci pe 18-19 iulie.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova, U Cluj, CFR Cluj și FCSB beneficiază de protecție

Astfel, reprezentantele României în cupele europene își vor afla mai întâi adversarele din UEFA Champions League, Europa League și Conference League și abia apoi pe cele din SuperLiga. Tragerea la sorți a primelor două tururi preliminare din cele trei competiții europene au fost programate de UEFA pentru perioada 17-18 iunie.

Universitatea Craiova și U Cluj vor juca în primul tur preliminar din UEFA Champions League, respectiv Europa League. În schimb, . Ca și în anii precedenți, reprezentantele României în Europa vor avea parte de protecție la întocmirea țintarului. Prin urmare, Universitatea Craiova, U Cluj, CFR Cluj și FCSB nu vor avea voie să se întâlnească între ele în primele șase etape din sezonul 2026-2027. Această măsură este menită să le ofere celor patru condiții mai bune pentru parcursul în cupele europene.

ADVERTISEMENT

Sezonul 2026-2027 se deschide cu Supercupa României

Noua stagiune va fi deschisă cu Supercupa României. Pentru trofeu se vor lupta Universitatea Craiova, care a făcut eventul, și U Cluj, care a terminat pe locul 2 și care a jucat finala Cupei României. Meciul se va disputa în Bănie, pe stadionul „Ion Oblemenco”, duminică, 12 iulie. Inițial,

ADVERTISEMENT

La doar o săptămână după Supercupa României, în weekendul 18-19 iulie, va începe oficial și noul sezon din SuperLiga, care se anunță foarte aglomerat, mai ales pentru formațiile angrenate în cupele europene. În următoarea perioadă, LPF va anunța data exactă a tragerii la sorți a țintarului, eveniment în cadrul căruia cele 16 echipe din SuperLiga își vor afla programul complet pentru sezonul regulat 2026-2027.

ADVERTISEMENT

Calendarul începutului de sezon 2026-2027