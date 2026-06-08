Sport

Când se trage la sorți țintarul din SuperLiga 2026-2027. LPF modifică programul noului sezon

Știm când LPF va organiza tragerea la sorți a țintarului din noul sezon de SuperLiga 2026-2027. Evenimentul a fost mutat după ce startul campionatului a fost amânat
Cristian Măciucă
08.06.2026 | 19:30
Cand se trage la sorti tintarul din SuperLiga 20262027 LPF modifica programul noului sezon
EXCLUSIV FANATIK
Când se trage la sorți țintarul din SuperLiga sezonul 2026-2027. Modificare importantă după ce startul campionatului a fost amânat. FOTO: Fanatik
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Cluburile din SuperLiga trebuie să mai aștepte pentru a afla programul complet al sezonului 2026-2027. Inițial, tragerea la sorți a țintarului era programată pentru finalul lunii iunie. Modificarea calendarului competițional a dus însă la amânarea evenimentului.

Când va fi tras la sorți țintarul SuperLigii 2026-2027

FANATIK a aflat în exclusivitate că tragerea la sorți a țintarului noului sezon din SuperLiga a fost mutat la începutul lunii iulie, mai exact în prima săptămână din luna lui „Cuptor”. Inițial, evenimentul trebuia să aibă loc la finalul lui iunie. Decizia vine după ce startul stagiunii 2026-2027 a fost amânat cu o săptămână. FRF a cedat presiunilor cluburilor, iar campionatul nu va mai începe în weekendul 11-12 iulie, ci pe 18-19 iulie.

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Universitatea Craiova, U Cluj, CFR Cluj și FCSB beneficiază de protecție

Astfel, reprezentantele României în cupele europene își vor afla mai întâi adversarele din UEFA Champions League, Europa League și Conference League și abia apoi pe cele din SuperLiga. Tragerea la sorți a primelor două tururi preliminare din cele trei competiții europene au fost programate de UEFA pentru perioada 17-18 iunie.

Universitatea Craiova și U Cluj vor juca în primul tur preliminar din UEFA Champions League, respectiv Europa League. În schimb, CFR Cluj și FCSB vor debuta în Europa odată cu al doilea tur preliminar din Conference League. Ca și în anii precedenți, reprezentantele României în Europa vor avea parte de protecție la întocmirea țintarului. Prin urmare, Universitatea Craiova, U Cluj, CFR Cluj și FCSB nu vor avea voie să se întâlnească între ele în primele șase etape din sezonul 2026-2027. Această măsură este menită să le ofere celor patru condiții mai bune pentru parcursul în cupele europene.

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Sezonul 2026-2027 se deschide cu Supercupa României

Noua stagiune va fi deschisă cu Supercupa României. Pentru trofeu se vor lupta Universitatea Craiova, care a făcut eventul, și U Cluj, care a terminat pe locul 2 și care a jucat finala Cupei României. Meciul se va disputa în Bănie, pe stadionul „Ion Oblemenco”, duminică, 12 iulie. Inițial, FRF voia să programeze Supercupa României pe 4 iulie, dar varianta a picat în urmă solicitării pe care a făcut-o FANATIK. 

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La doar o săptămână după Supercupa României, în weekendul 18-19 iulie, va începe oficial și noul sezon din SuperLiga, care se anunță foarte aglomerat, mai ales pentru formațiile angrenate în cupele europene. În următoarea perioadă, LPF va anunța data exactă a tragerii la sorți a țintarului, eveniment în cadrul căruia cele 16 echipe din SuperLiga își vor afla programul complet pentru sezonul regulat 2026-2027.

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Calendarul începutului de sezon 2026-2027

  • 17 iunie – tragerea la sorți pentru turul 1 preliminar al cupelor europene
  • 18 iunie – tragerea la sorți pentru turul 2 preliminar al cupelor europene
  • prima săptămână din iulie – tragerea la sorți pentru țintarul SuperLigii
  • 7-9 iulie – prima manșă a meciurilor din turul 1 preliminar al competițiilor europene
  • 12 iulie – Supercupa României
  • 14-16 iulie – manșa secundă din turul 1 preliminar al competițiilor europene
  • 18-19 iulie – startul sezonului 2026-2027 din SuperLiga
  • 21-23 iulie – prima manșă a meciurilor din turul 2 preliminar al competițiilor europene
  • 28-30 iulie – manșa secundă din turul 2 preliminar al competițiilor europene
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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