Când se va bate din nou Dinamo la titlu? Costel Orac face radiografia echipei lui Kopic: “Banca e încă subţire”

Dinamoviștii vor să vadă din nou echipa de suflet luptând pentru titlu. Ce a spus Costel Orac despre șansele „câinilor” la cucerirea marelui trofeu.
Mihai Dragomir
13.08.2025 | 12:22
Costel Orac a spus totul despre cum arată Dinamo și când va fi capabilă să lupte la titlu. Sursa Foto: Fanatik.

Dinamo se află pe o pantă ascendentă de la revenirea în primul eșalon. „Câinii” au ieșit anul acesta din insolvență și speră de acum la performanțe precum participarea în cupele europene. Costel Orac, invitat special la emisiunea ”Fanatik Dinamo”, a spus ce crede despre șansele echipei din „Ștefan cel Mare” de a cucerit titlul.

Costel Orac a spus lucrurilor pe nume. Când o vede pe Dinamo capabilă să lupte din nou pentru titlu

Dinamo a reușit sezonul trecut să se califice în play-off, însă nu a avut cele mai reușite prestații. Chiar și așa, „câinii” sunt motivați ca și în acest sezon să repete performanța, dar de data aceasta să joace în ediția viitoare de cupe europene.

Costel Orac a vorbit despre progresul echipei, de la retrogradarea la care nu se aștepta niciodată, până la prezentul în care elevii lui Zeljko Kopic au început să strângă puncte importante în campionat și să zburde pe teren.

„Nu m-am așteptat niciodată ca Dinamo să retrogradeze. Nu am prevăzut-o, dar m-am temut. Am fost invitați la meciul de la Cluj și imediat după joc i-am spus lui Răzvan Zăvăleanu că a fost o abordare greșită a jocului. Prea au forțat totul în prima manșă. Nu mă așteptam să iasă așa la retur, dar am simțit că era ceva în neregulă.

Acum este un pas înainte, după ieșirea din insolvență. Se vede că echipa are mai multă stăpânire de sine, se simte mai puternică din ce văd eu. Îmi era frică de meciul cu FCSB, dar cel mai important, după faptul că i-am învins după mult timp, a fost jocul, care a fost foarte bun, bun de tot.

„Ca să ai rezultate, să strângi puncte și să ajungi în cupele europene îți trebuie o bancă mult mai puternică”

S-au făcut multe schimbări, au plecat 4-5 jucători care erau titulari. Kopic și cei care au rămas, dar și cei care au venit în perioada de transferuri, au adus constanță. Au apărut jucători buni. 

E greu de spus când se va bate Dinamo din nou la titlu. În opinia mea, banca este încă subțire. Și anul trecut am suferit în anumite momente, nu prea aveam cine să vină de pe bancă la un nivel apropiat de titular. Ca să ai rezultate, să strângi puncte și să ajungi în cupele europene îți trebuie o bancă mult mai puternică”, a spus Costel Orac la „Fanatik Dinamo”.

Costel Orac face radiografia echipei lui Kopic

