Când se va încheia războiul Rusia-Ucraina: va ataca Putin Europa? Opiniile românilor cu privire la conflictul de la graniță

INSCOP Research vine cu date noi din cadrul studiului „4 ani de război în Ucraina. Impactul profund asupra opiniei publice din România”. Astfel, rezultatele arată că românii nu se arată prea optimiști atunci când vine vorba de încheierea războiului printr-un acord de pace. Doar 3 din 10 respondenți cred că anul acesta se va încheia conflictul.

Sondajul realizat de INSCOP Research la solicitarea New Strategy Center arată percepția românilor asupra războiului din Ucraina. Astfel, doar 3 din 10 respondenți sunt de părere că acest conflict se va încheia în 2026 printr-un acord de pace. Printre ei sunt votanții USR, persoanele cu studii superioare și locuitorii din București. Mai mult decât atât, aproape o treime dintre cei intervievați sunt de părere că în următorii trei ani Rusia va declanșa un nou război în Europa.

Întrebați în ce măsură cred că se va încheia în acest an, printr-un acord de pace, 8.9% dintre români spun că în foarte mare măsură, 21.5% în destul de mare măsură. Aici se încadrează votanții AUR, tinerii sub 30 de ani și cei cu educație primară. 24.5% spun că în destul de mică măsură, iar 38.5% în foarte mică măsură sau deloc. În același timp, 6,7% nu știu sau nu au răspuns.

„Cred într-o mai mare măsură decât media populației că războiul din Ucraina se va încheia în 2026 printr-un acord de pace mai ales: votanții AUR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din urbanul mic, angajații din sectorul public. Votanții USR, persoanele cu studii superioare, locuitorii din București și angajații din sectorul privat consideră cel mai puțin că războiul din Ucraina se va încheia în 2026 printr-un acord de pace”, se mai arată în raportul INSCOP.

Va declanșa Rusia un nou război în Europa în următorii trei ani? Ce opinii au românii

Cu toate că românii nu se arată optimiști în ceea ce privește războiul de pe teritoriul Ucrainei, ei cred, în proporție de 58,8%, că nu va declanșa un alt război în Europa în următorii trei ani. Pe de altă parte, 30,1% dintre respondenți cred, totuși, că Vladimir Putin ar ataca un alt stat. Printre ei se numără votanții PSD și persoanele între 30 și 44 de ani cu educație primară. Sondajul mai arată că 11% nu știu, iar 0,1% nu răspund.

„Consideră că Rusia va declanșa în următorii 3 ani un nou război în Europa într-o măsură ușor mai mare decât media populației: votanții PSD, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul rural. Sunt de părerea contrarie mai ales votanții PNL, bărbații, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare, angajații din sectorul public”, se mai arată în sondajul INSCOP Research.

Datele acestui sondaj au fost culese în perioada 28 ianuarie – 6 februarie 2026. Metoda de cercetare folosită a fost interviul prin intermediul chestionarului. Eșantionul a fost de 1.100 de persoane și este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.