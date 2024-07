Când se va relua circulația pe Autostrada Sibiu – Piteşti. 80 de muncitori și 10 alpiniști încă lucrează la defrișare

care va conecta Boița de Lazaret, au depășit jumătatea.

Când se reia traficul pe Autostrada Sibiu – Piteşti

Ministrul Transporturilor este optimist că traficul pe Valea Oltului va fi reluat la data stabilită: 9 august. Pe șantierul de 6 kilometri se lucrează intens de două săptămâni. 80 de muncitori și 10 alpiniști specializați au doborât deja mii de copaci, potrivit .

Arborii trebuie îndepărtați din zona abruptă și stâncoasă, iar terenul curățat de bolovani. Ministrul transporturilor s-a declarat optimist că lucrările vor fi finalizate la timp. Aceasta înseamnă că restricțiile de circulație pe Valea Oltului vor fi ridicate în mai puțin de trei săptămâni.

„Suntem undeva la 52% progres pe acest proiect. Termenul limită este 9 august și eu cred la ritmul acesta că lucrurile se vor înscrie în termenul asumnat. Am avut și noroc în aceste 2 săptâmâni și de vreme, ceea ce a permis să se lucreze timp de 14 ore zilnic, să se lucreze la foc continuu”, a spus Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor.

geotehnice, precum și alte lucrări suplimentare înainte de a începe construcția efectivă a autostrăzii. Drumul va fi protejat împotriva alunecărilor de teren și căderilor de pietre prin instalarea unor sisteme de siguranță.

„Accesul se poate face în acest moment pe peste 95% din zonele unde trebuie să se facă acele investigații Geotehnice. Am identificat mai multe tipuri de sol: nisipos, argilos, rocă iar parte din aceste drumuri suplimentae sunt puțîn mai greu de executat”, a spus Cristian Pistol, director CNAIR.

Cum se descurcă oamenii din zonă pe acest traseu închis

Oamenii care fac naveta pe acest traseu s-au adaptat restricțiilor de pe Valea Oltului. Cei mai mulți au renunțat la mașini, iar pentru cei care călătoresc din Brezoi sau Călimănești către Sibiu și invers, timpul alocat navetei s-a triplat.

„E puțin mai greu pentru că naveta este două ore și ceva cu trenul, plus că mai are și întârziere. Azi a venit la fix dar are întârziere și câte o oră. Se așteaptă în alte gări să vină tren. Noi ne trezim undeva la 3:30, ajungem aici la 6:45, 7:00, 8:00. Ajungem la 6 după masa acasă, la 18:00. Așteptâm să se termine”, povestește un călător pentru Știrile ProTV.

Sunt șapte trenuri care trec prin zonă și au dublat capacitatea. Mai mult decât atât, au fost introduse alte trei garnituri suplimentare. În următoarele 16 zile, circulația pe DN7 între Boița și Lazaret este restricționată între orele 06:00 – 20:00.