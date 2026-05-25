Când se vând biletele la Dinamo – FCSB. Anunț oficial: „Doar dacă am juca în Ghencea, am atenta la istoria clubului!”. Exclusiv

Dinamo și FCSB se vor înfrunta în finala barajului de Conference League, meciul care va decide ultima reprezentantă a României în cupele europene. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a dezvăluit când se vor scoate la vânzare biletele pentru derby-ul de pe „Arcul de Triumf”.

Dinamo – FCSB este ultimul meci mare din acest sezon de SuperLiga. Derby-ul pentru ultimul loc în preliminariile în Conference League va avea loc vineri, 29 mai, de la ora 20:30. Din cauza că Arena Națională este închisă, duelul va avea loc pe un stadion mult mai mic.

„(n.r. – Câți pot intra?) Cât are stadionul, mai puțin 10%. Deci, undeva la 7500. FCSB are peluza oaspeților rezervată și probabil și aia va fi neîncăpătoare pentru că vor vrea mai multe bilete decât sunt puse la dispoziție.

(n.r. – Nu există altă soluție?) Păi care? Da-ți-mi altă soluție și poate o schimbăm repede. De Ghencea nu putem sa vorbim. Abia atunci, dacă ia cineva această decizie, poți spune că schimbă identitatea clubului. Cum am putea să luăm astfel de decizii? Dacă cineva din club s-ar gândi că am putea juca un astfel de meci în Ghencea, doar atunci am atenta la identitatea clubului. Nu avem cum să facem așa ceva. Într-adevăr, Ghencea e un stadion mai mare, mai potrivit pentru un astfel de meci, dar nu avem cum să facem așa ceva. Chiar așa sper să fie un vulcan, dar un vulcan mai mic”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Dinamo nu a pierdut cu FCSB în acest sezon

Dinamo și FCSB se vor înfrunta pentru a treia oară în acest sezon. Cum FCSB nu s-a calificat în play-off, cele două rivale au avut meciuri doar în sezonul regulat. În tur, roș-albii au fost gazde și s-au impus cu 4-3. Apoi, în retur, „Eternul Derby” s-a încheiat cu o remiză albă. Ambele dueluri au avut loc pe Arena Națională.

„(n.r. – Ați pus la vânzare biletele?) Cred că azi le vom pune, pe la ora 14:00. După ce vom ieși din ședința tehnică. Încă nu știam aseară cum să ne organizăm. Astăzi în jurul prânzului le vom pune la vânzare.

În club, vântul care bate a fost să ne protejăm jucătorii importanți, să nu riscăm o accidentare și cei care erau la un cartonaș de suspendare să fie protejați. Așa că suntem într-o situație bunicică. Toată lumea e concentrată și s-a grăbit să vină duminică dimineața la Cluj pentru a pregăti meciul ăsta. Ați văzut și Kopic a fost la meci pe viu și să simtă cum se desfășoară lucrurile. E altceva decât la TV. Iar printre suporteri e un entuziasm, că doar eu am primit de dimineață vreo 30-40 de cereri să mă întrebe de bilete, cum să el ia șamd. E o efervescență pentru meciul ăsta.

(n.r. – PCH nu va participa la meci?) La momentul ăsta am văzut declarația lor. . Noi am vrea să schimbe opinia și echipa să fie susținută încă de la încălzire și de la începutul meciului. Echipa ar avea nevoie de boostul ăsta și ar fi mult mai bine. Dar până la urmă e decizia lor. Aceată formă de protest poate fi arătată și în alte momente. Ăsta e un moment important pentru toată suflarea dinamovistă. E un moment de coeziune. Dacă reușim această coeziune, asta le va arăta și jucătorilor cât de important e meciul ăsta”, a adăugat președintele lui Dinamo.

