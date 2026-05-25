Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Când se vând biletele la Dinamo – FCSB. Anunț oficial: „Doar dacă am juca în Ghencea, am atenta la istoria clubului!”. Exclusiv

Veste uriașă pentru suporteri înaintea barajului de Conference League dintre Dinamo și FCSB. Când se pun la vânzare biletele pentru derby-ul care va decide ultima reprezentantă a României în Europa
Cristian Măciucă
25.05.2026 | 10:49
Cand se vand biletele la Dinamo FCSB Anunt oficial Doar daca am juca in Ghencea am atenta la istoria clubului Exclusiv
breaking news
Când se vând biletele la Dinamo - FCSB. Anunț oficial: „Doar dacă am juca în Ghencea, am atenta la istoria clubului!”. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Dinamo și FCSB se vor înfrunta în finala barajului de Conference League, meciul care va decide ultima reprezentantă a României în cupele europene. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a dezvăluit când se vor scoate la vânzare biletele pentru derby-ul de pe „Arcul de Triumf”.

Când se vând biletele pentru Dinamo – FCSB, barajul de Europa

Dinamo – FCSB este ultimul meci mare din acest sezon de SuperLiga. Derby-ul pentru ultimul loc în preliminariile în Conference League va avea loc vineri, 29 mai, de la ora 20:30. Din cauza că Arena Națională este închisă, duelul va avea loc pe un stadion mult mai mic. E vorba de „Arcul de Triumf”, care are o capacitate de 8207 de locuri.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Câți pot intra?) Cât are stadionul, mai puțin 10%. Deci, undeva la 7500. FCSB are peluza oaspeților rezervată și probabil și aia va fi neîncăpătoare pentru că vor vrea mai multe bilete decât sunt puse la dispoziție. 

(n.r. – Nu există altă soluție?) Păi care? Da-ți-mi altă soluție și poate o schimbăm repede. De Ghencea nu putem sa vorbim. Abia atunci, dacă ia cineva această decizie, poți spune că schimbă identitatea clubului. Cum am putea să luăm astfel de decizii? Dacă cineva din club s-ar gândi că am putea juca un astfel de meci în Ghencea, doar atunci am atenta la identitatea clubului. Nu avem cum să facem așa ceva. Într-adevăr, Ghencea e un stadion mai mare, mai potrivit pentru un astfel de meci, dar nu avem cum să facem așa ceva. Chiar așa sper să fie un vulcan, dar un vulcan mai mic”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Își vând copiii ca să supraviețuiască: Alegerile imposibile pe care familiile au ajuns...
Digi24.ro
Își vând copiii ca să supraviețuiască: Alegerile imposibile pe care familiile au ajuns să le facă din cauza sărăciei

Dinamo nu a pierdut cu FCSB în acest sezon

Dinamo și FCSB se vor înfrunta pentru a treia oară în acest sezon. Cum FCSB nu s-a calificat în play-off, cele două rivale au avut meciuri doar în sezonul regulat. În tur, roș-albii au fost gazde și s-au impus cu 4-3. Apoi, în retur, „Eternul Derby” s-a încheiat cu o remiză albă. Ambele dueluri au avut loc pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT
Ksenia Efremova a descris-o pe Sorana Cîrstea într-un singur cuvânt, după meciul de...
Digisport.ro
Ksenia Efremova a descris-o pe Sorana Cîrstea într-un singur cuvânt, după meciul de la Roland Garros

(n.r. – Ați pus la vânzare biletele?) Cred că azi le vom pune, pe la ora 14:00. După ce vom ieși din ședința tehnică. Încă nu știam aseară cum să ne organizăm. Astăzi în jurul prânzului le vom pune la vânzare. 

ADVERTISEMENT

În club, vântul care bate a fost să ne protejăm jucătorii importanți, să nu riscăm o accidentare și cei care erau la un cartonaș de suspendare să fie protejați. Așa că suntem într-o situație bunicică. Toată lumea e concentrată și s-a grăbit să vină duminică dimineața la Cluj pentru a pregăti meciul ăsta. Ați văzut și Kopic a fost la meci pe viu și să simtă cum se desfășoară lucrurile. E altceva decât la TV. Iar printre suporteri e un entuziasm, că doar eu am primit de dimineață vreo 30-40 de cereri să mă întrebe de bilete, cum să el ia șamd. E o efervescență pentru meciul ăsta.

(n.r. – PCH nu va participa la meci?) La momentul ăsta am văzut declarația lor. Vor să intre în minutul 10. Noi am vrea să schimbe opinia și echipa să fie susținută încă de la încălzire și de la începutul meciului. Echipa ar avea nevoie de boostul ăsta și ar fi mult mai bine. Dar până la urmă e decizia lor. Aceată formă de protest poate fi arătată și în alte momente. Ăsta e un moment important pentru toată suflarea dinamovistă. E un moment de coeziune. Dacă reușim această coeziune, asta le va arăta și jucătorilor cât de important e meciul ăsta”, a adăugat președintele lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

Dinamo - FCSB, PROGRAMARE SOC pe stadionul Ghencea!? RASPUNS FARA DUBII al lui Andrei Nicolescu

Poate Universitatea Craiova să ia titlul 2 ani la rând? Adrian Mutu şi...
Fanatik
Poate Universitatea Craiova să ia titlul 2 ani la rând? Adrian Mutu şi Adrian Ilie, analiză la sânge: “Oltenii au dat o palmă tuturor! Dar greul de abia de acum începe”
“Scriitorul” Coelho! Antrenorul Universității Craiova, exuberant după event: “Am o adevărată carte în...
Fanatik
“Scriitorul” Coelho! Antrenorul Universității Craiova, exuberant după event: “Am o adevărată carte în suflet! Și o voi purta mereu cu mine”. Cât mai are contract la echipă
Echipa din SuperLiga care i-a pus cele mai multe probleme lui Coelho: „Am...
Fanatik
Echipa din SuperLiga care i-a pus cele mai multe probleme lui Coelho: „Am simţit că au fost meciurile mai dificile cu ei!”
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
A rostit numele antrenorului care ar urma să îl înlocuiască pe Baciu la...
iamsport.ro
A rostit numele antrenorului care ar urma să îl înlocuiască pe Baciu la FCSB: 'El va sta doar la baraj'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!