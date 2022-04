Când se vor mai majora pensiile în România. Marius Budăi spune că există vești bune de la Comisia Europeană despre renegocierea PNRR

Ministrul muncii și protecției sociale, Marius Budăi, vrea să le dea speranțe pensionarilor din România și spune că, în contextul crizelor generate de războiul din Ucraina și de scumpirea energiei, Comisia Europeană ar putea fi mai flexibilă cu privire la majorarea pensiilor.

Când se vor mai majora pensiile în România, conform ministrului Marius Budăi

El a promis că, deși creșterea pensiilor nu este prevăzută în programul de guvernare, el vrea să reușească să facă acele creșteri de pensii. „Noi suntem cei care, de fiecare dată când am fost la guvernare, am dat câte ceva. Nu suntem USR, să înghețăm venituri”, a adăugat Mariu Budăi. Întrebat dacă în 2023 și 2024 vor mai fi majorări ale pensiilor, el s-a apărat spunând: „Avem în intenție, dar nu a scris Marius Budăi PNRR”.

„Deja au început discuțiile de renegociere a PNRR, domnul comisar a spus clar că există flexibilitate din partea Comisiei Europene”, afirmat ministrul Marius Budăi, într-o emisiune la România TV. El a explicat că țara noastră primește deja ajutor din partea Băncii Mondiale în domeniul pensiilor și protecției sociale.

„Domnul comisar a spus foarte clar că facem eforturi pentru lupta împotriva sărăciei”, a mai spus Budăi, fără a explica limpede dacă a acceptat sau nu o . Acest aspect este foarte important, pentru că în februarie, într-un răspuns pentru Digi24, Comisia Europeană a precizat că dacă o țară nu mai poate îndeplini PNRR, din motive excepționale precum dezastre naturale de dimensiuni istorice, ar putea fi renegociat Planul de Redresare și Reziliență.

Mai mult, pentru așa ceva ar fi necesară parcurgerea unor pași destul de complicați, care ar întârzia reformele și ar face posibilă ratarea anumitor obiective, ceea ce ar genera pierderea unor bani din PNRR.

mai spunea atunci că, pentru ca România să se încadreze cu pensiile în plafonul de 9,4% din PIB, sistemul trebuie reformat așa cum a fost angajamentul din PNRR, adică prin creșterea pensiilor foarte mici, încurajarea pensionării târzii și regândirea pensiilor speciale, cărora să li se aplice principiul contributivității.

După acest răspuns tranșant din partea Comisiei Europene a răspuns că e vorba de o înțelegere greșită a intențiilor sale. „Comisia s-a referit la o renegociere per total a PNRR. Noi nu am spus așa ceva, noi am scris și în programul de guvernare, am spus și în discuțiile pe care le-am avut în Coaliție, despre o optimizare în anumite puncte. (…) Iar regulamentul european de implementare a PNRR prevede acest lucru. Nu vorbim de o renegociere când se întâmplă o catastrofă sau nu știu ce alte chestiuni”, a spus Budăi.

Câți beneficiari are programul guvernamental

El a vorbit și despre pachetul „Sprijin pentru România”. „Sunt 12,3 milioane de persoane la care vor ajunge măsurile din pachetul Guvernului”. El a spus că se vor da câte 600 de lei pe cap se familie, la familiile monoparentale. „Sunt cazuri și nu prea am văzut măsuri pentru ele, în ultimii ani”, a mai spus Budăi.

Ministrul s-a plâns însă că . „Va fi o creștere economică, dar nu cea pe care am scontat-o, se vor pierde locuri de muncă”.

Budăi crede că cea mai mare problemă pentru societate rămâne războiul din Ucraina. „Nu știam că o să vină războiul și nu era criza din energie atât de mare dacă nu era războiul”, a spus el, adăugând că printre cauzele scumpirii energiei se numără „și războiul, dar și liberalizarea greșită, să închizi capacități de producție și apoi să liberalizezi a fost o greșeală”.