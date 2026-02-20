Când semnează George Puşcaş cu Dinamo! Problemele cu care se confruntă atacantul naţionalei: “E o miză pe termen mai lung”

ADVERTISEMENT

Dinamo este pe punctul de a da lovitura și de a-l transfera pe George Pușcaș. Andrei Nicolescu a oferit toate detaliile despre starea atacantului, dar și când acesta va semna cu formația din Ștefan cel Mare.

Când semnează George Puşcaş cu Dinamo

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a transmis că este în contact zilnic cu George Pușcaș. Atacantul se află în Dubai, acolo unde efectuează un program individual de recuperare, iar revenirea sa în România se va produce fie duminică, 22 februarie, fie luni, 23 februarie. Ulterior, „Puski” va efectua vizita medicală, urmând după să semneze contractul cu Dinamo.

ADVERTISEMENT

„E în contact direct cu partea noastră medicală în fiecare zi. Schimbăm detalii despre cum se pregătește individual. Îl așteptăm ca de săptămâna viitoare să se alăture. O să vedem cum putem trece peste această problemă pe care a avut-o și cât de repede putem să îl aducem în zona în care să ne ajute pe noi.

El e în Dubai, termină o perioadă de recuperare individuală. Probabil că duminică sau luni dimineață va fi în București. Între timp, am intrat în contact cu preparatorul lui de acolo, ținem legătura zilnic vizavi de pregătirea lui. A ieșit și la alergări, avem parametrii și încercăm să fim cât mai pregătiți pentru a-l putea adapta când ajunge aici”, a dezvăluit Andrei Nicolescu.

ADVERTISEMENT

Ce așteptări sunt de la George Pușcaș

. În ciuda acestui fapt, , iar Andrei Nicolescu speră că Pușcaș o va ajuta pe Dinamo pe termen lung.

ADVERTISEMENT

„Cred că cel mai important e ca Pușcaș să ajute Dinamo. Noi o să lucrăm mai repede, important e ca el să ajungă în acest campionat și să ne ajute. Atunci ar însemna că am făcut o alegere inspirată și am reușit să obținem ce ne-am propus anul acesta.

Pușcaș e o miză pe termen mai lung, ne dorim să avem un parcurs cât mai bun după acest final de sezon și să încercăm să atingem performanțe mai mari”, a conchis Andrei Nicolescu.

ADVERTISEMENT

900.000 de euro este cota lui George Pușcaș

46 de selecții și 11 goluri a adunat atacantul la echipa națională