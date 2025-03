Când și-a pierdut virginitatea fiica lui Robert Turcescu: ”Doi ani nu am mai făcut-o. Am refuzat complet”. Reacția jurnalistului după dezvăluirile fetei

Ioana, fata cea mare a lui Robert Turcescu, este una din influencerițele de succes la noi, podcasturile sale de tip jurnale video fiind urmărite în special de tineri.

Fata lui Robert Turcescu, influenceriță de succes. Dezvăluiri neașteptate în jurnalele sale video de pe YouTube

Fata rezultată din prima căsnicie a și , cea cu Corina Ilie, de care a divorțat la trei ani după ce s-a născut Ioana, a povestit, în episoadele postate pe canalul său de YouTube, despre câteva dintre momentele-cheie din viața ei, până la vârsta de 24 de ani.

Într-unul dintre jurnalele postate de fata lui Robert Turcescu pe YouTube, Ioana a avut-o invitată chiar pe mama ei. Corina Ilie, fosta nevastă a lui Turcescu, a vorbit despre lucrurile de care a ținut cont în creșterea fiicei sale, iar Ioana a explicat de ce a avut și are o relație mai apropiată cu mama ei.

Prima soție a lui Robert Turcescu, în podcastul fiicei lor, Ioana Taisia: „Ai fost chiar o minune. Nimeni nu mi-a spus că e o sarcină toxică”

„Am fost Miss România Fotomodel și ulterior am reprezentat România la Miss Europa, care s-a ținut în Dakar, în Senegal. A fost prima mea ieșire din țară, primul meu zbor cu avionul, la 20 de ani, nu făcusem 21. M-am căsătorit mult mai târziu. Nu e adevărat că nu mi-am dorit o fată. Taică-tău și-a dorit mai mult băiat. Mi se spunea că ești băiat, pentru că aveam o burtă, fiind și înaltă, se ziceau toate nebuniile astea băbești. Aveam o sarcină destul de grea. Nu mi-a zis nimeni că e toxică. După ce ai mișcat, și a fost și căsătoria în momentul ăla, n-am mai avut nicio problemă.

Te-am avut târziu pentru vremea respectivă, la 30 de ani, dar mi-am dorit mult. a fost ceva organic. Făcusem deja 30 de ani. De undeva de pe la 28 deja am început să simt că vreau. Am zis că vreau și că trebuie. Atunci mi-am dorit mult. Mi-a fost teamă că n-o să pot avea copil. Ai fost chiar o minune, căci la foarte puțin după, eu am intrat la menopauză precoce”, a mărturisit mama Ioanei, în podcastul influenceriței, despre dorința de a o aduce pe lume.

Fata lui Robert Turcescu a abordat, mai apoi, subiectul separării părinților ei. Fără să intre în detalii foarte intime, mai ales că ea avea doar trei anișori atunci când cei doi au pus capăt relației și căsătoriei, totodată, carismatica influenceriță a spus că, în comparație cu alte divorțuri de care avea habar, situația alor ei a fost foarte ok.

Fata lui Turcescu a vorbit despre divorțul părinților ei: „Ai mei au făcut o treabă bună”

„Eu nu țin minte absolut nimic, aveam doar trei ani. Mi se pare că să divorțezi în 2003-2004 e complet altceva decât să divorțezi acum. Rata divorțului a crescut mult și felul în care e acceptat divorțul în societate. Venind chestia asta, cumva, și aici mă adresez copiilor care au părinții divorțați. Cred că mult din partea ta și a lui tata a fost intuitiv. Ai mei au făcut o treabă bună, nu cea mai bună, dar o treabă ok să mă crească cât de cât într-o armonie între ei doi, dar comparativ cu alte cazuri, a fost ok. Ambii au fost prezenți. Unde voiam să ajung este că unul din motivele pentru care avem o relație apropiată este pentru că am rămas în custodia ta și am fost foarte apropiate”, a povestit Ioana, fata lui Robert Turcescu,

În continuare, mama fetei a spus cum a reușit să fie extrem de deschisă cu Ioana. A învățat din felul în care a fost crescută, la rândul ei.

De ce a ținut cont Corina Ilie în creșterea fiicei sale

„Sunt lucruri pe care le-am preluat de la mama. Mama mea, din cauza altor conjuncturi, a fost singură cu mine de la vârsta de 18 ani. Da, mama a fost destul de permisivă. Ne distram împreună, râdeam, aveam o chestie de prietenie. Nu a fost foarte deschisă pe alte subiecte. Poate nu comunicam cât am ajuns să comunic eu cu tine, vorbesc de comunicarea asta de calitate, mai profundă. Am preluat cumva asta de la ea. Mi-am propus să nu fac ce am simțit eu că ea a greșit. La un moment dat, firul între mine și mama mea s-a rupt. Consider că părintele este responsabil pentru relația cu copilul, mai mult decât copilul. Părintele se pretinde că are în spate niște ani și o înțelepciune”, a punctat Corina Ilie.

Un alt episod pe care fata lui Robert Turcescu l-a abordat în jurnalul ei a fost momentul în care și-a pierdut virginitatea, înainte să împlinească vârsta de 18 ani. Ioana a spus că s-a simțit extrem de vinovată atunci când a avut de gând să facă sex cu primul iubit. A spart gheața, însă, la cea de-a doua relație, când și-a dat seama că toată presiunea pe care a pus-o pe ea, legată de pierderea virginității, nu a dus la nicio schimbare reală.

Fata lui Robert Turcescu, despre momentul în care și-a pierdut virginitatea. De ce s-a simțit vinovată la început

„Am intrat la liceu, până atunci avusesem primul meu sărut undeva în clasa a opta. Nici gând vreodată că eu aș putea face sex. Bun. Am intrat la liceu și m-am îndrăgostit. Mi-am făcut primul meu iubit, un băiat cu mai multă experiență ca și mine. Nici nu m-am gândit că în clasa a 9-a o să fac sex cu acest băiat. Eu i-am zis că nu sunt pregătită la 15 ani să fac sex. Zic din experiența mea, să nu credeți că vă judec. Eu nu eram deloc pentru așa ceva. Dar, pentru că eram foarte îndrăgostită de acest băiat, la anumite petreceri se întâmplau niște lucruri între noi. Ușor, ușor, am început să devenim intimi, dar nu făceam sex.

Prima dată când s-a întâmplat ceva a fost a big deal pentru mine. Mă simțeam foarte vinovată. Eu discut totul cu mama mea și pactul meu a fost că dacă mă decid să fac sex, să îi spun înainte. În seara în care s-a întâmplat mai mult, m-am simțit vinovată, căci trebuia să îi zic mamei. I-am zis după, dar eu în capul meu greșeam, că eram prea mică și apoi că nu aveam acordul. Eu la vârsta aia am perceput-o ca fiind o greșeală. Mama a fost ok, a zis că e devreme, dar a fost ok. Sentimentul ăsta de vină m-a urmărit foarte mult cu băiatul ăsta. Au trecut doi ani în care eu nu am mai făcut sex cu el. Am refuzat complet.

„Mi-am dat seama că pusesem presiune pe un concept ca fiind ceva sacru”

Am zis nu! Foarte răbdător a fost. Putea să fie un nesimțit și să zică, ok, când? Am decis că eu trebuie să îmi pierd virginitatea urgent. La finalul clasei a zecea, în a unșpea, m-am despărțit. Apoi, mi-am făcut un iubit, cu un an mai mare decât mine, care mă respecta și mă trata foarte bine. Am fost cu el vreo lună, două. Omul meu a zis dacă sunt pregătită și eu am zis ok. Undeva la 16, 17 ani am făcut sex cu acest băiat pentru prima dată. A fost o experiență foarte ok. A avut multă răbdare. Nu era prima oară când lua virginitatea cuiva. Îmi amintesc că după ce am făcut-o cu acest băiat nu s-a schimbat nimic.

Am pus atâta presiune pe ziua în care să-mi pierd virginitatea, dar nu s-a schimbat nimic. M-am gândit că în noaptea aia la 15 ani, când s-a întâmplat ceva cu primul iubit, am simțit că ceva cu mine s-a schimbat. Mi-a picat fisa și am zis: bă, virginitatea e mai mult decât ce intră în ce. E pur și simplu un moment în care ești intim cu cineva și modul în care definești intimitatea este la latitudinea ta.

Mi-am dat seama că pusesem presiune pe un concept ca fiind ceva sacru, mai important decât orice altceva ca femeie, și nu mă refer aici la părinții mei, ci la societate, la filme, la cărți și așa mai departe. Se spunea despre fetele din liceu care și-au pierdut virginitatea că erau femei ușoare, de exemplu”, a povestit fata lui Robert Turcescu, pe YouTube.

Ce spune Robert Turcescu despre dezvăluirile făcute de fiica lui

Canalul de YouTube al Ioanei are peste 14.000 de abonați, iar clipurile sale, în care abordează subiecte ce pot părea tabu pentru unii, au zeci de mii de vizualizări. Jurnalistul Robert Turcescu este mândru de realizările fiicei sale, apreciind-o pentru curajul de a vorbi absolut firesc despre lucruri de care unii, chiar persoane mature, s-ar feri. Invitat de curând în Robert a vorbit despre activitățile online ale Ioanei.

„Fiica mea cea mare este influencer important pe TikTok, n-are niciun fel de legătură cu opiniile mele politice, chiar este în altă zonă, dar la noi în familie este instaurat de mult principiul liberei gândiri. Noi nu ne interzicem unii altora nimic, înțelegi? Fiecare e cu gândirea lui. Și îmi place uneori să dialoghez în contradictoriu și cu ea, și cu cei din generația ei, dacă e cazul, dar dialogăm pe argumente și contraargumente”, a dezvăluit Robert Turcescu, la Dan Diaconescu.