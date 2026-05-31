Când și cu cine joacă Sorana Cîrstea în sferturi la Roland Garros

Sorana Cîrstea s-a calificat duminică în sferturile de finală ale Roland Garros 2026. Românca, locul 18 WTA, a trecut de Xiyu Wang (148 WTA) cu scorul de 6-3, 7-6, într-un meci disputat pe arena Suzanne-Lenglen.

Visul continuă pentru Sorana Cîrstea! Românca a ajuns în sferturi la Roland Garros și atacă istoria

La 36 de ani, ea revine în sferturile de finală de la Paris după 17 ani. Prima oară se întâmplase în 2009, când era considerată una dintre marile speranțe ale tenisului mondial. Sezonul actual este cel mai bun al carierei pentru Cîrstea, care și-a anunțat retragerea la finalul anului. A câștigat titlul la Cluj-Napoca și a ajuns în semifinale la Rouen și Roma.

Când se joacă sferturile de finală. Unde se poate vedea la TV meciul Soranei

. Acest meci este programat să înceapă de la ora 18:30, duminică, 31 mai. Andreeva, cap de serie numărul 8, este favorită pentru a obține calificarea în sferturi, pentru un duel de gală contra Soranei.

Meciul din sferturile de finală ale turneului Roland Garros va putea fi urmărit în România pe posturile Eurosport. Partida este programată marți, 2 iunie. FANATIK vă va ține la curent cu tot ce mișcă atât înaintea confruntării, cât și în timpul acesteia.

Sorana Cîrstea nu se oprește! Câți bani și câte puncte WTA a câștigat după calificarea în sferturi

Pentru calificarea în sferturi, Sorana Cîrstea va primi 470.000 de euro și 430 de puncte WTA. O eventuală victorie în sferturi ar propulsa-o în semifinalele unui turneu de Grand Slam, ceea ce ar reprezenta cel mai bun rezultat al întregii sale cariere. Românca are șanse reale să se apropie de locul 15 mondial în clasamentul WTA.