Transferul lui Mihai Popa la CFR Cluj depinde de Răzvan Sava, titularul incontestabil al formației din Gruia. Portarul de la Torino va ajunge sub comanda lui Dan Petrescu în cazul în care internaționalul român al ardelenilor va pleca la Udinese.

Când și în ce condiții ajunge Mihai Popa la CFR Cluj. Ultimele detalii despre transferul portarului care-l va înlocui pe Răzvan Sava

Răzvan Sava s-ar putea întoarce în fotbalul italian după doar doi ani în tricoul celor de la CFR Cluj. Portarul român intrat în circuitul naționalei României este dorit insistent de Udinese, formație care a încheiat sezonul trecut din Seria A pe locul 15.

Șefii din Gruia s-au gândit și la un portar care ar putea să facă uitată absența lui Răzvan Sava. Mihai Popa va ajunge la CFR Cluj, dacă actualul titular al trupei lui Dan Petrescu se va transfera în Seria A, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Cristi Coste a dat ultimele detalii despre la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea este live doar pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„Sava chiar e concentrat pe ce are de făcut. El mai are de jucat duminică seara împotriva Sloboziei și mai este returul cu Maccabi Petah Tikva. În mod normal dacă lucrurile merg ok, săptămâna viitoare probabil se va închide transferul și se vor pune la punct și ultimele mici detalii pentru transferul la Udinese.

Așa cum FANATIK v-a anunțat, dacă Sava va pleca, noul portar de la CFR Cluj va fi Mihai Popa, fostul portar de la Voluntari. Probabil Sava va pleca la Udinese, iar noul portar al Clujului va fi Mihai Popa”, a dezvăluit Cristi Coste.

Șefii de la CFR Cluj, în negocieri cu Daniel Bîrligea: „I-am propus prelungirea contractului”

Oficialii de la CFR Cluj au intrat în negocieri pentru . Cristi Balaj a oferit ultimele detalii despre situația internaționalului român după victoria din Conference League.

„Perioada de transferuri este deschisă în acest moment și se poate întâmpla orice. Nu există nimic concret pentru Daniel Bîrligea. I-am propus lui Bîrligea prelungirea contractului cu CFR Cluj și el își dorește acest lucru.

Sunt convins că până la urmă ne vom înțelege pentru că discuțiile în acest sens au avansat foarte, foarte mult. Acest proces nu s-a finalizat din cauza faptului că am jucat din trei în trei zile, ne-am gândit mai mult la partide.

Ambele părți își doresc prelungirea contractului. Are contract încă 11 luni, rămâne de văzut cu cât se va prelungi. Important este că părțile își doresc”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Ce se întâmplă cu transferul lui Mihai Popa la CFR Cluj