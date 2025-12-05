Când și la ce oră s-ar juca România – Australia, posibilul meci de debut al „tricolorilor” la Campionatul Mondial din 2026

ADVERTISEMENT

Naționala României și-a aflat adversarele din grupă pentru Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii vor da peste Australia, Statele Unite și Paraguay. Totuși, pentru ca echipa lui Mircea Lucescu să ajungă la turneul final, e nevoie să treacă mai întâi de barajul din luna martie.

Grupa accesibilă pentru naționala României la Campionatul Mondial

A fost spectacol total la Washington. Americanii au pregătit o gală de excepție pentru tragerea la sorți. Vedete din lumea sportului, artiști, dar și lideri politici s-au numărat printre invitați.

Procedura tragerii la sorți a fost una complexă. În total, gala a durat peste două ore, iar la final românii și-au aflat adversarii. În cazul în care trec de baraj, tricolorii vor juca într-o grupă relativ accesibilă cu SUA, Australia și Paraguay.

Programul României la Campionatul Mondial din 2025. Când debutează tricolorii cu Australia

în cazul în care reușește să ajungă la Campionatul Mondial. Tricolorii vor juca primul meci în compania Australiei pe data de 13 iunie, la ora 22:00, pe BC Stadium din Vancouver, Canada.

Mai apoi, echipa lui Mircea Lucescu ar urma să joace cu probabil cel mai accesibil adversar din grupă, Paraguay, pe data de 20 iunie, de la ora 1:00 noaptea. Acest duel va avea loc în Statele Unite, pe San Francisco Bay Stadium.

Ultimul meci pe care România l-ar putea juca în grupă va avea loc chiar împotriva uneia dintre țările gazdă, Statele Unite ale Americii. Și acest meci se va desfășura în SUA, pe Los Angeles Stadium, pe 25 iunie, însă ora jocului va fi publicată abia sâmbătă, 6 decembrie.

România – Canada, 13 iunie, ora 22:00

România – Paraguay, 20 iunie, ora 01:00

România – SUA, 25 iunie

Desigur, naționala României trebuie acum să se gândească doar la barajul din luna martie. Tricolorii vor juca în deplasare în fața Turciei, iar dacă reușesc să învingă se califică în finală, unde vor da piept cu câștigătoarea din partida Slovacia – Kosovo.